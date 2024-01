League of Legends čekají změny a novinky se startem sezóny. Riot ukázal i teaser na druhou sérii Arcane

Tento týden začíná v League of Legends již čtrnáctá sezóna, konkrétně 10. ledna. Většinou tato událost kromě resetování ranku znamenala také velké změny, což v několika minulých letech příliš neplatilo. Tentokrát je změn ale pořádná porce, kterou vývojáři z Riot Games shrnuli v obsáhlém videu. Změnou po dlouhé době projde i samotný Vyvolávačův žleb, což je mapa, na které se hraje základní 5v5 mód. Můžete očekávat upravený terén, znovuzrozeného barona Nashora, změny předmětů nebo upraveného pekelného draka. Tohle ale už bylo shrnuto v prvotním náhledu na letošní sezónu. Teď už pojďme na aktuálnější novinky.

Letos to budou tři roky od uvedení seriálu Arcane, který si získal i diváky, kteří o League of Legends neměli nejmenší tušení. Očekává se další série a Riot nám spolu s informacemi k nové sezóně ukázal první teaser, ve kterém můžete krátce vidět Singeda s Warwickem. Na vydání pokračování tohoto příběhu si budeme muset počkat do listopadu letošního roku.

Riot má v plánu celkově propojit Arcane více s herním League of Legends. Důkazem toho je, že jedním chystaných šampionů je Ambessa Medarda, noxijská válečnice, kterou jste mohli vidět pouze v seriálu. Ještě předtím ale do soupisky přibyde dračí ADC Smolder a vastajský mág se schopnostmi na krátkou vzdálenost, který má excelovat na sólo linkách. Arcane bude mít také vliv na kompletní předělávku jednoho z již existujících šampionů. Zatím nevíme, kdo to bude, ale je to některý z těch, kteří se objeví až ve druhé sezóně. K ní by mělo dojít ale až v příštím roce.

Když už je řeč o předělávkách, kompletní rework škorpiona Skarnera se konečně blíží do finiše. Prošel si opravdu výraznou změnou. Po něm přijde řada na již zmíněnou záhadnou postavu a následovat bude dračí Shyvana. Promění se i Lee Sin a Teemo, ale v jejich případech se to týká pouze vzhledu a animací. Schopnosti budou mít totožné s těmi, jaké znáte.

Značné vlny v komunitě fanoušků často víří také debaty o herních módech. I když je LoLko jednou z nejhranějších onlinovek, módů v něm moc nenajdete. Loni Riot zabodoval s arénami, kde proti sobě bojují hráči v týmech po dvojicích. Na tomto konceptu budou dále pracovat a příště, až se tento mód vrátí, se do něj bude moci zapojit až 16 hráčů najednou. Vedle toho si chystají také nějakou další novinku, o které toho zatím více neřekli.

Momentálně se ale diskuze týkají převážně anticheatu Vanguard, který bude Riot implementovat do hry v průběhu následujících měsíců. Ve Valorantu ho používají už od začátku, ale hráči Ligy legend z něj jsou nejistí. Zejména proto, že běží na úrovni Kernelu, přičemž se nabízí otázka ochrany dat. Vývojáři přímo ve videu zdůrazňují, že Vanguard nebude vědět víc, než je potřeba k potrestání podvodníků a scripterů. Zároveň to ale vypadá, že to znamená konec části komunitního obsahu, jako jsou fanouškovské skiny a různé neoficiální modifikace.

Řeč byla také o esportech. Regionální ligy začínají v průběhu následujících několika dní. Po úvodních částech sezóny pak nebude chybět ani mezinárodní turnaj MSI, který se letos koná v Číně, a vše pak vyvrcholí na Worlds v Evropě. Ohledně mistrovství světa se také rozjíždějí horlivé diskuze, a to z toho důvodu, že Riot si pro pořádání vybral až nesmyslně malé prostory. Zápasy základní části turnaje se budou hrát v prostoru, kam se vejdou jen nižší stovky lidí. Nemusí se to zdát, ale vězte, že League of Legends jako sport je velmi populární záležitost.

Start sezóny toho přinese ještě víc. Čeká nás třeba zrušení limitu úrovně mistrovství pro šampiony a hromada různých skinů. League of Legends také letos na podzim oslaví 15 let od vydání. K této příležitosti si prý tvůrci připravili také pár překvapení, ale na jejich odhalení si ještě budeme muset počkat.