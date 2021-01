League of Legends: Wild Rift - nejlepší MOBA na mobilní zařízení | Recenze

Co baví Původní herní koncept

Velké množství obsahu

Povedená grafická prezentace

Svižná a dynamická hratelnost Co vadí Pro začátečníky těžší proniknutí

Vyšší nároky na mobilní zařízení 8 /10 Hodnocení

MOBA velikán League of Legends vývojářského týmu Riot Games jistě patří k nejuznávanějším titulům v rámci žánru. Přiznám se, že osobně nejsem fanouškem tohoto typu her, je však pozoruhodné sledovat tento fenomén z globálního hlediska. League of Legends má po celém světě miliony a miliony příznivců a představuje zlatý MOBA klenot.

Když úspěch, tak napříč

Riot Games však nechtějí svůj poklad omezit pouze pro PC hráče a rozhodli se pro celkem nečekaný a překvapivý krok směrem do mobilních vod. Již nějakou dobu na povrch prosakovaly informace o možné Android/iOS verzi, v počátcích se však jednalo spíše o zbožné přání hráčů. Asi jen málokdo si totiž ještě donedávna dokázal představit, jak by se vývojářům podařilo relativně komplexní a náročnou hratelnost vtěsnat na malý display mobilního zařízení.



Tyhle asi znáte

A samotné ovládání rozhodně nebylo pro vývojáře jedinou výzvou, se kterou se museli na této odvážné, avšak slibné cestě potýkat. Ostatně konkurenční Mobile Legends jasně ukázalo, že MOBA může celkem spolehlivě fungovat i na mobilní platformě, proč to tedy nezkusit.

Co se jádra hry týče, původní hráči musí být jistě spokojeni

Wild Rift je v mnoha ohledech příjemné překvapení. Vývojáři uchopili celý materiál velice zodpovědně a představují relativně vyladěný kousek, který se na první dobrou od velkého originálu příliš neliší. Právě to byl jistě jeden z hlavních cílů. Dát hráčům pocit, že hrají totožný titul, odnášet si stejné pocity, přesto však nenápadně učinit nějaké ty kompromisy. Stejná je tak celková stylizace, povědomě známí jsou také hrdinové, herní prostředí, stejně jako herní náplň. Co se jádra hry týče, původní hráči musí být jistě spokojeni.



Grafická stylizace je vyvedená a poměrně věrná

Tou klíčovou a nejzásadnější proměnou muselo projít především herní rozhraní, které vývojáři přizpůsobili potřebám mobilních hráčů. V tomto bodě je nutné se zamyslet a vnímat rozdíly mezi technickými možnostmi mobilních telefonů a počítačů. Nemáme na mysli samotný výkon, ale klíčové odlišnosti v možnostech stylu hraní.

Nalezení rovnováhy

Nejdůležitější pro Wild Rift je tedy nalezení určité rovnováhy mezi původní hratelností a mírou kompromisů. A to je právě to, co Riot Games zvládli na jedničku s hvězdičkou. Ti, kteří již mají nějakou zkušenost s League of Legends budou při hraní této mobilní verze doma, orientace v celku pro ně bude naprostou hračkou. Vše se i přes komplexnost jeví víceméně intuitivně a efektivně zároveň.



Vybírat je rozhodně z čeho

Co se samotného ovládání týče, zde totiž zaslouží vývojáři pochvalu. Reakce jsou okamžité, rozvržení na obrazovce zařízení přehledné a intuitivní. Hovořit však o pohodlném hraní lze jen těžko. Samotná hratelnost a propracovanost jednotlivých hrdinů nabízí až příliš možností a začátky tak nejsou i přes veškerou vstřícnost vývojářů vůbec jednoduché. Zkušení hráči budou ve svých vodách, nováčci možná trochu rozladění.

Reakce jsou okamžité, rozvržení na obrazovce zařízení přehledné a intuitivní

Ono celkově musíme varovat nové hráče, kteří do žánru MOBA vstupují poprvé. Rozhodně totiž nejde o lehkou a plně transparentní látku a je třeba se plně zorientovat. To ovšem není problém Wild Rift či League of Legends, ale žánru jako takového. Plnohodnotné a především smysluplné hraní totiž vychází právě z hloubkové znalosti, pro chaotické klikání zde prostor skutečně není.

Wild Rift se v současné době nachází ve zkušební beta verzi, i tak je třeba říct, že ta je poměrně obsáhlá a dobře fungující. Dostupná je téměř padesátka důvěrně známých hrdinů, což je pro začátek skutečně slušná porce.

Dynamika, základ mobilního hraní

Tím nejcitelnějším rozdílem mobilní verze hry je především její spád a dynamika. Hraní na mobilních telefonech je celkově charakterizováno především rychlostí, svižností efektivností. Vývojáři tak pochopitelně museli zareagovat a výsledek je vskutku uspokojivý. Při zachování původní hratelnosti se hráčům dostává plnohodnotná, avšak dynamičtější hratelnost, která vychází zejména ze zmenšení mapy. Cílem je pochopitelně svižnější gameplay.



Začátečníci se musí úvodem trochu protrápit

Pohyb po mapě je rychlejší a lze dohrát klidně i po dvaceti minutách, což je oproti hodinovým seancím originálu skutečně pokrok. Svižný gameplay celku prospívá, raději si zahrát více kratších her, než nedohrát jedinou. K dispozici je důvěrně známý Summoner’s Rift, ovšem s mírnými úpravami. Zajímavým posunem je také zrcadlení mapy pro oba týmy, což zajišťuje naprosto stejné výchozí podmínky.



Pokročilí hráči budou rychle ve svém živlu

Nedílnou součástí celé této zábavy je pochopitelně také obchod, který se nikterak výrazně neliší od toho, na který jsou hráči zvyklí z počítačové verze. Jde samozřejmě o volbu každého, připravte se ale, že nějakou tu kačku stejně dřív nebo později investujete. A nakonec zjistíte, že to v součtu nebyly vůbec malé peníze.

Po technické stránce je Wild Rift víceméně bez chyb. Odezva je blesková, načítací časy únosné a prezentace výborná. Ocenit musíme vyvedenou grafickou stránku titulu, který se snaží prodat všechny své přednosti prostřednictvím mimoherních animací apod. Daní za to je samozřejmě trošku vyšší nárok na mobilní zařízení. Osobně jsem recenzoval na Huawei P30 Lite, který nabízí dostatečný výkon. Zabrat ale dostal, to přiznávám. Naopak výkonnější redakční Samsung Galaxy S20 neměl s během titulu na nejvyšší detaily vůbec žádný problém, jen se patřičně zahříval, což se teď v zimě obzvlášť hodí. Titul je koncipován na šíři zařízení a jak jsme již naznačili, ovládání je víceméně intuitivní, i když deset prstů se někdy může zdát málo. Inu, trénujte přátelé, tahle hra s námi bude dlouho.

Verdikt League of Legends: Wild Rift je pravděpodobně nejlepší dostupnou MOBA hrou na mobilní telefony. Nabízí věrně známou atmosféru i výtečnou hratelnost svého většího bratra League of Legends. Vlastně se ani na první pohled nikterak výrazně neliší. Na změny došlo až v oblasti hratelnosti, která byla v rámci dynamiky gameplaye trochu urychlena. Kompromisy jsou však snesitelné a pro dobro věci. Výsledek je tedy více než uspokojivý.

Hra byla recenzována na telefonech Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy S20 a Huawei P40.