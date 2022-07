LeBron James je novým přírůstkem do bojovky Multiversus. Basketbalista ale své postavě hlas nepropůjčí

V bojovce, kde se sešla rozmanitá plejáda postav z repertoáru Warner Bros., se objeví i světoznámý basketbalista.

V uplynulém týdnu jste se do hraní free-to-play bojovky Multiversus mohli zapojit v rámci otevřeného betatestu. I když hra ještě nevyšla v plné verzi, vývojáři už představují připravovaný obsah. Další postavou, která rozšíří soupisku bojovníků, je basketbalista LeBron James. S míčem v ruce si to rozdá třeba s Bugsem Bunnym, Shaggym nebo Supermanem.

Dávalo by smysl, že při hraní uslyšíme LeBronův hlas, kdy jde o reálnou postavu. Tak to ale v tomhle případě nebude. Místo něj hernímu LeBronovi propůjčí hlas John Bentley, který má s dabováním her nemalé zkušenosti. Podílel se například na The Last of Us: Part II nebo remaku Final Fantasy VII. O důvod, proč se této role nezhostí sám basketbalista, se vývojáři nepodělili.

Hratelností bude LeBron patřit mezi rváče. Nepříteli tedy zvládne pořádně naložit a zároveň i vydrží pár tvrdých ran. Je příjemné vidět, že se Warner Bros. nebojí dát dohromady různorodou směsku postav, které by se za běžných okolností nesetkaly. Možností ohledně dalších přírůstků do soupisky mají pořád obrovské množství.

Zdroj: Twitter