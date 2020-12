Lednové hry zdarma s Games With Gold jsou plné akce i strašení

Microsoft již tradičně odhalil další dávku her zdarma skrze Games With Gold a rok 2021 začíná docela slibně. K mání budou čtyři hry z žánrů akce i hororu, většina z nich bude samozřejmě díky zpětné kompatibilitě hratelná i na nových konzolích Xbox Series S/X.

Nejzajímavější dvojicí je tu rozhodně skvělá hororová adventura Little Nightmares a populární zombie řezanice Dead Rising. K mání jsou také dvě starší hry z dřívějších generací, konkrétně mlátička The King of Fighters XIII a Breakdown z původního Xboxu.