Legend of Zelda: Majora's Mask brzy dorazí do předplatného Nintendo Switch Online

Vedle Ocarina of Time, která je častokrát řazena mezi nejlepší hry všech dob, bývá Majora's Mask trochu upozaděna. To ale nic nemění na tom, že tento díl série Legend of Zelda také patří mezi to nejlepší. Už tehdy Nintendo dobře využilo mechaniku chycení v časové smyčce. V pátek 25. února si ji budete moci zahrát i na svém Switchi s předplatným NSO + Expansion Pack.

Majora's Mask sice dostala remaster na Nintendo 3DS, ale na Switch se dostane v původní verzi z Nintenda 64. Link se tentokrát podívá do říše Termina, kde musí vyřešit problém se zdejším měsícem, kvůli kterému hrozí zničení tohoto světa. Má na to pouze 72 hodin. Díky časové smyčce to ale vše nemusí stihnout na první pokus a s každým dalším průchodem si zachovává získané informace.

Konzole 3DS a Wii U se pomalu loučí. Nintendo jim omezí obchody, vše směřuje na Switch

I přes vyšší cenu se dražší předplatné NSO postupem času díky těmto přírůstkům stává lákavějším. Na rok vás vyjde na 999 Kč. S rodinným plánem, do kterého můžete zapojit 8 účtů, pak zaplatíte 1 749 Kč. Kromě knihovny her z Nintenda 64 tak získáte přístup také ke hrám z konzole Sega Mega Drive. Jeho součástí je i DLC pro Animal Crossing: New Horizons a do budoucna s ním nebudete muset platit nic navíc ani za nové tratě pro Mario Kart 8 Deluxe.