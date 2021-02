Legend of Zelda: Skyward Sword míří na Switch. Nový díl je stále v nedohlednu

Zelda o víkendu oslaví 35 let, a tak bylo na místě, aby si k té příležitosti Nintendo něco přichystalo. Očekávali jsme sice obšírnější oslavy ve stylu Maria, ale musíme se spokojit s vylepšenou verzí Skyward Swordu, který původně vyšel na Wii v roce 2011. Na Skyward Sword HD se můžete těšit 16. července.

HD verze bude po vizuální stránce upravena jen lehce. Co se ale změní výrazněji, je ovládání. Na Wii se spoléhalo převážně na ovládání pohybem. Ani na Switchi se na to nezapomnělo. Dvojici meče a štítu zastoupí joy-cony a podle slov Eidžiho Aonumy je díky většímu výkonu Switche ovládání ještě přesnější a intuitivnější.

Na druhou stranu ale hráči mohou ve Skyward Sword HD používat ovladače i klasicky. Podle ukázky by tento způsob měl také fungovat velmi jednoduše. Je ale zatím otázkou, jak dobře bude sedět samotné hře.

Společně se hrou půjde do prodeje také tematický set joy-conů, který za nás vypadá parádně. Nestává se zase tak často, aby přímo Nintendo vydávalo takové varianty ovladačů, takže fanoušci Zeldy jimi jistě nepohrdnou.

Aonuma také zmínil, že pro nás bohužel zatím nemá žádné novinky ohledně pokračování Breath of the Wild, které bylo představeno před dvěma lety. Do konce roku bychom ale už konečně měli vědět víc.