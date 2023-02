Legend of Zelda: Tears of the Kingdom je první hra, kterou Nintendo zdraží. Nebude to tak u každé novinky, tvrdí vydavatel

Po posledním Nintendo Directu se potvrdily předchozí úniky o tom, že se nový díl ze série Legend of Zelda bude prodávat za 70$. U nás částka oproti klasickým 1 500 Kč stoupla na 1 750 Kč. Nintendo tak následuje ostatní vydavatele ve zdražování svých exkluzivit. Ve vyjádření pro web Game Informer ale mluvčí Nintenda uvedl, že se zvýšení cen nebude týkat každé novinky.

I když to u některých hráčů vyvolá pozdvižení, v případě Zeldy Nintendo vsadilo na jistotu. Je totiž jasné, že tahle hra bude mít úspěch v prodejích i s vyšší cenovkou. Zatím je to jediná zdražená hra. Další velké tituly Nintenda jako Kirby's Return to DreamLand Deluxe nebo Pikmin 4 si budete moci stále pořídit za 1 500 Kč.

Ohledně ceny se Nintendo nadále bude rozhodovat případ od případu. Dá se tedy očekávat, že další Zeldy, Mario nebo třeba Metroid budou v obchodě k dostání s vyšší cenovkou. To ovšem potvrzené zatím není.

Tears of the Kingdom každopádně patří mezi nejočekávanější novinky. Zahrajeme si ho 12. května exkluzivně na Switchi. Kromě samotné hry bude k dispozici sběratelská edici a společně se hrou vyjde také nová verze Amiibo figurky Linka, se kterou si můžete změnit vzhled svého kluzáku ve hře.