Legendární adventura The Secret of Monkey Island dnes slaví 30. výročí

Ve zlatém věku klasických adventur ovládaných pouze myší bylo jméno studia Lucasfilm Games jedním z těch nejvýraznějších. Jeho součástí bývali vývojářské legendy jako Ron Gilbert, Tim Schafer a Dave Grossman. Společně vytvořili celou řadu ikonických titulů tohoto žánru, přičemž jednou z nejzásadnějších sérií je bezesporu Monkey Island.

The Secret of Monkey Island vypráví příběh Guybrushe Threepwooda, který se chce stát pirátem. Nejdříve kvůli tomu musí splnit trojici výzev na ostrově Mêlée, ale zanedlouho se do příběhu připlete i duch piráta LeChucka.

Monkey Island není výjimečný jen svým zasazením. Moc her z pirátského prostředí přeci jen v té době nebylo a ani v současnosti nepatří mezi ty nejpopulárnější. Odlišuje se také svojí nápaditostí a vtipem. Tvůrci v tomto ohledu měli naprosto volnou ruku a kromě spousty referencí hned v úvodní části hry můžete narazit třeba na reklamu na Loom, což je další titul Lucasfilmu ze stejného roku.

Jestli vás The Secret of Monkey Island minul, tak ani dnes není problém se k němu vrátit. V roce 2009 totiž vyšla speciální edice s novou grafikou a na GOGu si ji zrovna můžete pořídit s pěknou slevou. Po ní sáhněte i v případě, že si ho chcete projít v původní podobně. Během hraní totiž můžete mezi novou a původní verzí přepínat. Samozřejmě to ale nenahradí zážitek ze samotného originálu.

Pokud se dostanete k původní verzi, můžete si jí projít i s českým dabingem. Ten vytvořila skupina Fenix ProDabing a nutno uznat, že patří mezi ty nejlepší, které na amatérské scéně vznikly.