Legendární Chrono Cross se vrátí v remasteru. Vyjde i s přídavkem Radical Dreamers

Chrono Cross byl vedle Final Fantasy považovaný za jedno z nejlepších RPG své doby. V hlavní roli je Serge, který se dostane do jiného světa a zjišťuje, jakou má spojitost jeho existence s budoucností jeho domovské planety. Na jeho výpravě se k němu může přidat 40 různých postav. Záleží na vašich rozhodnutích, jak nakonec bude vypadat vaše parta.

Je to vůbec poprvé, co u nás Chrono Cross vyjde oficiálně. Původní verze totiž vyšla pouze na japonském a americkém trhu. Součástí remasteru je i přídavek Radical Dreamers, což je textová adventura, která vyšla v roce 1996 na zapomenutou platformu Satellaview.

V nové verzi si Square Enix připravil 3D modely převedené do HD, nové artworky a redesign některých postav i znovu nahraný soundtrack. Vylepšením projdou i pozadí lokací nebo font textu, kterého je v Chrono Crossu požehnaně. Pokud se vám tyto novinky nebudou líbit, tak máte možnost přepnout do původního stylu.

Ohledně hratelnosti je tady pár nových drobností. Můžete si vypnout souboje s nepřáteli a u bojů nechybí možnost automatického průběhu. Podle tiskové zprávy by měly mít souboje ještě další vylepšení, ale konkrétně o nich zatím Square Enix nemluví. Už zanedlouho sami uvidíme, jak to s novou verzí Chrono Crossu dopadne. Radical Dreamers Edition vychází 7. dubna na PC, PS4, Xbox One a Nintendo Switch.

Zdroj: TZ