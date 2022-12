Legendární deskovka míří ze stolů do mobilu. Krycí jména baví i ve virtuálním světě

Deskové hry jsou neustále na vzestupu nejen celosvětově, ale i u nás a rozšiřují se i do digitálního světa. Aktuálně míří na mobilní platformy legendární slovní hra původem z Česka s názvem Krycí jména. Stahovat ji můžete již nyní jak pro Android, tak iOS. Cenovka je na obou platformách nastavená na 25 korun. Zatím je ale dostupná pouze pro hráče z Česka.

Krycí jména patří mezi celosvětové hity. Prodalo se jich přes 12 milionů kusů ve 46 různých jazycích. Autorem je Vladimír Chvátil (mezinárodně známý jako Vlaada Chvatil), český tvůrce deskových her. Původní vydavatel je Czech Games Edition, do češtiny hru přináší Mindok.

Cílem hry je správně uhádnout tajné agenty reprezentované slovy, které patří vašemu týmu, a vyhnout se nájemnému vrahu. Jeden z týmu napovídá vždy slovo a číslo, kolika karet se nápověda týká. Tento základní princip je přitom podobný i v nové mobilní verzi, kde budete buď hádat, či napovídat slova z dané mřížky slov.



Na začátku hry si vytvoříte vlastního agenta a získáte kancelář

Na začátku si vytvoříte svůj vlastní účet tajného agenta, získáte virtuální kancelář a hned se vrhnete do hry. Ta je zprvu proti botovi a postupně vás provede tím, jak se Krycí jména hrají. Po odehrání několika prvních partií se ale dostanete do online verze, kde hrajete s dalšími hráči.

Nehraje se ale přímo v reálném čase, máte několik hodin na rozmyšlenou. Postupně si zakládáte jednotlivé místnosti, kde buď hádáte za jeden z týmů, nebo naopak napovídáte. Tento mód je velmi podobný stolní hře. V aplikaci ale naleznete i denní výzvy, kde máte za cíl odhalit všechny karty pro danou nápovědu.

Stolní klasika v moderním hávu

Za vyhrané hry a sbírání bonusů získáváte zkušenosti, díky kterém si zvyšujete úroveň svého agenta a získáváte různé výhody. Ty mohou být ve formě nových slov, které se vám mohou objevit ve hře, či různá vylepšení. Postupně se vám odemknou i speciální mise, které mají některá pravidla pozměněná. Nechybí ani postupné vylepšování vaší kanceláře a čím výše jste, tím více možností máte. Na začátku tak budete většinou jen hádat, postupně se ale propracujete i k napovídání a posléze i hodnocení ostatních a udržování hry.



Ve hře získáváte vylepšení i body zkušeností

V aplikaci si můžete i přidat své přátele, se kterými můžete rozehrát vlastní partii a během toho využít i zdejší chat. A samozřejmě nechybí ani achievementy. Prostě je to předělávka, jak má být. Přináší zábavné inovace, v základu se ale jedná o stále stejnou hru, jakou znáte ze stolu.

Jednotlivé postupy na vyšší úrovně jsou často doplněny různými akčními prostřihy s příběhem, takže se, oproti původní stolní hře, opravdu cítíte v roli agenta podnikajícího zábavné akční mise.

Pokud tedy máte rádi Krycí jména a občas hrajete na telefonu, bude vás tahle aplikace bavit. Výhodou je, že ji nemusíte mít otevřenou dlouhou dobu – stačí uhádnout/napovědět a už můžete aplikaci zavřít a počkat, až na vás bude opět řada. nebo si založit novou hru a hrát dále. Odpadá zde čekání, které může některým na stolní verzi vadit. A pokud máte rádi slovní asociační hry, určitě zkuste i tuto verzi Krycích jmen.

Pakliže ale nejste fanoušky a samotný princip vás nebaví (nebo vám vůbec nejde), pravděpodobně vás nepřesvědčí ani tato aplikace. Přináší sice spoustu novinek a vylepšení, většina z nich ale fundamentálně hru nemění, a tak pokud nemáte rádi samotný její princip, nebude vás bavit ani v mobilní verzi.

Celkově pak aplikace funguje opravdu příjemně a ani v rámci beta verze jsme neměli žádné problémy. Jde vidět, že se nejedná o první digitální pokus od CGE a už vědí, jak na to. Aplikace aktuálně vychází pouze v Česku na Android i iOS za startovací cenu 25 korun (ta platí až do začátku května) a postupně je plánováno i rozšíření do celého světa.