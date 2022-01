Legendární herní horory uplynulých desetiletí. Všichni jsme hráli Silent Hill a Vetřelce

Doporučujeme vám nejen první díl, ale rovnou celou sérii. Obrovský úspěch slavil například Resident Evil 4, který udělal menší revoluci mezi hrami s pohledem z třetí osoby. Pro více akce pak můžete zamířit k pátému a šestému dílu. Capcom slaví úspěchy i s nejnovějšími přírůstky do série, které se adaptovali podle moderních trendů hororových her. Změny očividně Resident Evilu prospěly. Village totiž získal nejedno ocenění za hru roku 2021.

Zakladatel žánru survival horor. Tak je častokrát označovaný první Resident Evil. I když úplně první hrou tohoto typu nebyl, tak mu nemůžeme odepřít to, že ho zpopularizoval a další díly ovlivnily celý herní průmysl. Všechno to začalo s příběhem Chrise Redfielda a Jill Valntine, kteří se proplétají chodbami dnes už ikonického panství. Původně přitom tento projekt měl být remakem hry Sweet Home z roku 1989. Nakonec z něj ale vzešla jedna z největších legend herní historie.

Alone in the Dark

Jak jsme psali u Resident Evilu, nebyl to úplně první survival horor. Jeho autoři si brali značnou inspiraci právě od Alone in the Dark, které vzniklo ještě o 4 roky dříve ve studiu Infogrames. Ve své době se jednalo o jedinečnou záležitost a je to právě titul, který je označovaný jako první survival horor.

Příběh je zasazený do 20. let minulého století v Louisianě, kde se prodíráte strašidelným sídlem. Cestu vám nezkříží jen duchové, ale musíte se vypořádat i s hádankami. Alone in the Dark využívá statické kamery, takže inspirace autorů Resident Evilu je nepřehlédnutelná. Následně vzniklo několik dalších her v sérii, ale úspěch prvního dílu se překonat nepodařilo žádnému z nich. Naposledy, kdy jste se s touto značkou mohli setkat, bylo v roce 2015 s dílem Illumination. Ten ale naprosto pohořel.

Alone in the Dark dokáže navodit tísnivou atmosféru i dnes, ale těch 30 let, které letos uběhnout od vydání, jsou na něm znát. Na PC je stále dostupný na digitálních distribucích. S dnešními operačními systémy si ale moc nerozumí a nerozběhnete ho na větší rozlišení, než je 320x200.