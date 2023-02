Legendární Team Fortress 2 letos ožije s velkou aktualizací. O její obsah se postará komunita

Valve ještě nezapomnělo na Team Fortress 2! Po několika letech, kdy během letních událostí do hry přibývaly jen nové předměty, se tento rok připravuje velká aktualizace zahrnující kromě předmětů i mapy, taunty, efekty, malby a možná nás čeká i nějaké další překvapení. Novinky ale nevytvoří přímo Valve. Obsah se bude vybírat z tvorby komunity na Steam Workshopu.

Příspěvek na blogu s oznámením je dosti strohý. Jediná důležitá věc je, že fanoušci svoje výtvory musí přidat na Workshop do 1. května, aby měly šanci se do nadcházející aktualizace procpat. Bylo by skvělé, kdyby se v ní objevilo něco i od českých tvůrců. Šanci má zkrátka každý.

Jsme rádi, že se Team Fortress 2 věnuje alespoň nějaká pozornost, ale tahle legenda si zaslouží mnohem víc. I přes to, že na ni Valve posledních několika let pořádně nesáhlo, se drží na horních příčkách žebříčku nejhranějších her na Steamu. Hraní ale už dlouhou dobu komplikuje problém s boty. Doufejme, že i na jeho vyřešení v budoucnu dojde.

Zdroj: Team Fortress