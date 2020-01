Legends of Runeterra brzy pro všechny. Beta startuje koncem ledna

Před pár dny odstartovala desátá sezóna League of Legends a k té příležitosti si Riot přichystal několik oznámení, která se týkají i ostatních her představených v minulém roce. Tentokrát přišla na řadu karetní záležitost Legends of Runeterra. Původní plán byl trochu jiný, ale do hraní se bude moci pustit každý od 24. ledna, kdy startuje otevřená beta.

Oproti předchozím testům přibude několik novinek. Jednou z nich jsou sociální prvky. Budete moci vyzvat kohokoliv ze svých kamarádů. Hned při spuštění budete mít v seznamu přátel všechny hráče, které máte přidané v League of Legends. Oba tituly totiž využívají jeden účet.

Velká část oznamovacího videa se věnovala monetizaci hry. Legends of Runeterra bude free-to-play, takže je jasné, že bude obsahovat mikrotransakce. Nebudete si ale kupovat balíčky s náhodnými kartami. Vývojáři se tím chtějí vyvarovat tomu, aby hráči museli platit tisíce korun za kompletní kolekci karet. Budete si tedy moci koupit nejrůznější kosmetické prvky, které upraví vaši hrací plochu. Žádné výhody přímo v hratelnosti tedy placením nedosáhnete.

Oficiální datum vydání plné verze zatím neznáme, ale je potvrzeno, že to bude ještě v první polovině letošního roku. Spolu s PC verzí pak vyjde Legends of Runeterra rovnou i na mobily. Pokud vás zajímá víc, určitě si pusťte video níže.