Před 30 lety přišel DOOM a ukázal střílečkám jasný směr

Hra DOOM vznikla v roce 1993 a byla to první plnohodnotná 3D střílečka s omezeným třetím rozměrem • Šlo o největší vizuální skok, který se v herním průmyslu kdy povedl • Ze hry se postupně odvodila celá nová kategorie počítačových her.

Ani se nemusíte zajímat o hry, ale jméno DOOM vám něco bude říkat. Legendární hra vyšla 10. prosince 1993 a dala vzniknout žánru akčních her, ve kterých můžete chodit a střílet přímo z pohledu herního hrdiny.

První opravdová 3D střílečka

Geniálně jednoduchý princip vymysleli John Carmack a John Romero, ze kterých se později stali uznávaní herní vývojáři. Na začátku to ale neměli jednoduché už třeba proto, že k naplnění jejich představy o grafice a ovládání hry chyběl dostatečně výkonný hardware.

První pokus vývojářů dostal jméno Wolfenstein 3D a byl ještě na půl cesty. To až DOOM se do 3D světa ponořil naplno, i když s tzv. omezeným třetím rozměrem, a k pokrokovému technickému řešení přidal i atraktivní příběh jak z hollywoodského science fiction hororu. Nebyl to ale příběh, který se postaral o legendární status této hry. Jde především o revoluční grafický engine, který nabídl pohled na opravdu trojrozměrné prostředí.

DOOM vyrukoval s plnohodnotnými texturami podlahy a stropu, paralaxní oblohou, víceúrovňovými mapami propletenými schody a výtahy a graficky propracovanou brutální krvavou řežbou, která dosud neměla ve hrách obdoby. Šlo o největší vizuální skok, který se v herním průmyslu kdy povedl.



DOOM byl do té doby něco nevídaného. Krvavá 3D řežba

Hra prošla od svého vzniku celou řadou znovuzrození a jméno DOOM je na herní scéně dodnes. Na jeho enginu vzniklo několik odvozených her a z žánru se zrodila jedna z nejpopulárnějších kategorií počítačových her vůbec. Dřív se jim říkalo doomovky, dnes už se vžila zkratka FPS.

