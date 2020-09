Legendy Západu: nějakou tu kulku holt chlap občas chytne | Recenze

Co baví Můžete si dělat, co chcete

Atmosféra

Poker Co vadí Musíte být správně naladěni

Zpracování

Příběhové karty 7 /10 Hodnocení

Legendy Západu v české verzi před nedávnem vydalo vydavatelství Mindok a aby toho nebylo málo, kromě základní hry lokalizovalo také dvě rozšíření (třetí je v plánu). Na první pohled vypadá jako splněný sen pro všechny, kdo mají rádi Divoký západ – první reakce hráčů však byly poněkud rozpačité, sami jsme tedy byli zvědaví, jak to s těmi Legendami tedy je.

Legendy Západu jsou sandboxovou hrou – tento termín je dobře známý všem počítačovým hráčům a v poslední době se začíná prosazovat také u deskovek. Sandbox znamená, že si ve hře můžete dělat to, co chcete, zkrátka si hrajete na svém vlastním pískovišti. Chcete se postavit na stranu strážců zákona a chytat padouchy? Ale ovšem, Wyatt Earp jistě uvítá vaši pomoct. Nebo byste raději kradli dobytek a přepadali banku? I to je možnost…

V základní hře máte na výběr 13 postav, mezi nimiž najdete více či méně známé tváře Divokého západu (zde oceňujeme informační text na zadní straně karty, z něhož se v kostce dozvíte, s kým máte tu čest). Každá postava má nějakou speciální schopnost, vybavení a počáteční místo. Tvůrci se bohužel nevyhnuli tomu, že některé schopnosti jsou silnější než jiné, na druhou stranu je však nemáte k dispozici automaticky ale až po dosažení pěti vítězných bodů.

I pomsta je džob, tak jako pasení dobytka nebo zametání v saloonu.

Figurky ve hře jsou univerzální, to znamená, že není přesně dané, jak zvolená postava vypadá a vy si tak můžete vybrat toho, kdo se vám líbí nejvíc. To je bezpochyby zajímavé rozhodnutí, nám to sice nevyhovovalo, ale je to otázka vkusu každého soudruha… otázkou vkusu už ale není samotné provedení figurek, které není moc dobré. Figurky nejsou moc detailní a občas je problém rozeznat, jestli se jedná o muže i ženu. Chápeme, že to asi zčásti bude kvůli zmíněné univerzalitě, my bychom však víc ocenili sice konkrétní, ale pěkně detailní figurky. Aby se vám na hrací ploše postavy nepletli, zasadíte si je do barevných podstavců – to považujeme za skvělé řešení, zvláště, když se vám po mapě potuluje spousta NPC banditů.

K vítězství ve hře musíte mít určitý počet bodů v závislosti na tom, jakou délku hry si zvolíte. A jak těchto bodů dosáhnete? Abychom opět citovali oficiální text Mindoku: „Budete se snažit proslavit se mnoha různými způsoby: udržováním zákona a pořádku, honáctvím dobytka, hledáním zlata, chytáním zločinců, ale i pitkami, karbanem, okrádáním pocestných, bankovními loupežemi, pašováním dobytka a plněním rozmanitých úkolů.“

Ve svém tahu můžete udělat jakoukoli ze zmíněných činností, plus máte k dispozici pohyb. Jako nejzábavnější považujeme hraní pokeru, ačkoli se jedná o zjednodušenou verzi. Samozřejmě – existují strategie, které vám dokážou rychle přinést vítězství, například když budete pořád jen dolovat nuggety a občas si za vydělané peníze zaskočíte hýřit do kabaretu… ano, v tomto ohledu jsou Legendy Západu rozbité a pokud budete u stolu sedět s někým, kdo hraje na body, partie patrně skončí dřív než se stačíte rozkoukat a budete jen naštvaní.

Důležitou roli hrají ve hře pokerové karty, nejenže s nimi můžete hrát poker, ale řada z nich vám umožní provádět různé akce a reakce. To si pak člověk musí rozmyslet, jestli si karty nechá na ruce kvůli pokeru anebo jestli je raději zahraje na daný efekt. Limit na ruce je pět karet v případě, že máte plný ukazatel životů, s každým dalším zraněním pak klesá. Nemůžete však mít méně než 3 karty, více zranění totiž mít nemůžete a v Legendách západu se nedá zemřít.

Jak jsme již zmínili, jako nejzábavnější činnost se nám jeví partie pokeru, ačkoli se jedná o dosti osekanou variantu této oblíbené karetní hry… Naopak nám moc nesedl soubojový systém, jenž je zde řešen opět kartami – jednoduše si ze svých karet vyberete jednu a tu zahrajete lícem dolů. Ten, kdo má vyšší hodnotu vyhrává. Pozor však musíte dávat na různé efekty, které mohou například snižovat hodnotu karet. Obecně vzato nás bavilo také plánování toho, co chcete dělat – tady se zastavím pro dobytek, po cestě na nádraží si vyrýžuju nějaké nuggety a ty potom prodám v bance. No a když už budu ve městě a budu mít peníze z těch nuggetů, zajdu si zahrát poker nebo prohýřit noc.

Abyste si hru ještě trochu okořenili, můžete se rozhodnout hrát s úkoly. Každá postava má čtyři, vy si během hry vylosujete tři. Většina je dost stejná a spočítá například v prodávání nuggetů nebo odhazování karet, nejedná se tedy o nic moc těžkého. Tyto úkoly vám však ve finále mohou přinést spoustu bodů. Za splnění prvního úkolu si totiž losujete jeden z žetonů věhlasu, ty mají hodnotu od 1 do 3 bodů. Když splníte dva úkoly, losujete dva a z těchto tří žetonů si dva necháte. A konečně když splníte třetí úkol, vylosujete tři a z těchto pěti žetonů si tři necháte. Tím se můžete zbavit žetonů nižší hodnoty a nechat si jen ty vyšší.

Není nic neobvyklýho, že se nějakej ten lapka nebo vrahoun ocitne na špatným konci provazu.

Legendy Západu jsou často kritizovány za to, že i když hrajete za zápornou postavu, můžete být klaďas a naopak. Herní osud nemáte přesně daný. Můžete se jako Jesse James rozhodnout, že budete střílet bandity a pomáhat převážet dobytek, stejně jako můžete v roli Wyatta Earpa naopak dobytek krást a loupit v bance. Všechno však má své výhody a nevýhody – jako klaďasové sbíráte tzv. body strážců zákona, jako padouši zase body psanců. Body strážců zákona vám na konci hry přinesou sice méně vítězných bodů, na druhou stranu se však nemusíte strachovat, že by vás šel šerif (případně spoluhráči). Body psanců pak získáváte každé kolo, ale být v roli hledaného zločince není úplně procházka růžovým sadem. Pokud hrajete ve více lidech, můžete se rozdělit na psance a strážce zákona a vzájemně se nahánět po městě.

Atmosféře Divokého západu mají napomáhat také karty příběhů, ty ale bohužel vůbec nefungují. Jejich plnění je nahodilé (ukončete pohyb mimo město, utraťte v jednom tahu 80 dolarů), občas si tedy ani nevšimnete, že jste podmínky karty splnily… Poté, co příběhovou kartu splní daný počet hráčů se karta otočí a vyhodnotí. Někdy je třeba, abyste něco utratili, jindy se utkáte s bandity a někdy dostanete odměnu automaticky. Za nás bychom se však bez těchto karet klidně obešli.

Zpracování Legend Západu jsme nakousli výše – figurky se tvůrcům moc nepovedly, karty také mohly mít lepší gramáž. Pochvalu si tak zaslouží parádně ilustrovaná hrací deska a líbily se nám i hráčské desky (provedením i zpracováním). Flavour texty nejsou špatné, jsou však poněkud generické a mnohdy nezapadají do aktuální situace. Palec nahoru dáváme za parádní překlad některých jmen (kdo by nechtěl mulu jménem Stínovlas?). Snad jen přehledová karta mohla být skutečně karta a ne jen kus papíru.

Pro to, abyste si hru opravdu užili, je třeba jednak mít tu správnou náladu na westernové povyražení a jednak jít do hry s tím, že nemusíte nutně vyhrát. To je samozřejmě věc, která řadu hráčů odradí od koupi a naprosto chápeme rozporuplné reakce, která vyvolává. Nám ale připomněla léta strávená čtením příběhů z Rodokapsů a každou partii jsme si užili. Jen škoda, že plný potenciál hra ukáže až v případě, že si dokoupíte rozšíření…

Název: Legendy Západu

Vydavatel: Mindok

Počet hráčů: 2-6

Herní doba: 120 minut

Doporučený věk: 14

Doporučená cena: 1 299 Kč