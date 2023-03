LEGO 2K Drive je závodní dobrodružství v kostičkovém světě. Do Bricklandie se podíváme už v květnu

Doposud jsme byli zvyklí, že LEGO hry tvořilo hlavně studio Traveller's Tales. Se závodní novinkou LEGO 2K Drive ale přichází studio 2K Games, konkrétně jeho tým Visual Concepts. Slibují plnohodnotné AAA dobrodružství, i když na první pohled může 2K Drive působit jako menší záležitost. To, že má jít o velký titul naznačuje i cenovka, která na PS5 a XSX bude 70$. Hra zamíří ale i na PS4, XO, Switch a PC. Tam bude cena o 10$ nižší. Vydání je pak plánované na 19. května.

LEGO 2K Drive nebude jen o kompetitivních závodech. Ve svých strojích složených ze spousty druhů kostiček budete moci prozkoumávat zdejší otevřený svět Bricklandie. V něm navštívíme několik unikátních regionů. Ultimátním cílem je pak získání Sky Cup trofeje. Narazíme ale i na výzvy, minihry a řadu sběratelských věcí. Do hraní se můžete pustit i v kooperaci či online kompetitivním multiplayeru. 2K Drive jako jedna z mála her nabídne i hraní pro dva na rozdělené obrazovce.

Bez stavění vlastních vozítek by to nebylo ono. K tomu tady máte přes 1 000 unikátních druhů kostiček. Nechybí ani možnost upravovat barvy nebo přidávat nálepky. Najde se ale i pár reálných modelů. 2K ve spolupráci s McLarenem do hry přidá McLaren Solus GT a F1 LM.

S LEGO 2K Drive se očividně počítá do budoucna, protože součástí Awesome edice, která vás vyjde na 100$, je i Drive pass na první rok. Spolu s tím dostanete i další bonusy, jako je nové auto či herní minifigurka. Ještě více exkluzivních doplňků najdete v Awesome Rivals edici. Ta stojí 120$.

Tahle hra bude první z plánované dlouholeté spolupráce mezi společnostmi 2K a LEGO. Z první ukázky Drive nevypadá špatně, ale zatím si nejsme jisti, jestli si opravdu dokáže obhájit plnou cenu.