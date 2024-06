LEGO Horizon Adventures si zahrajeme koncem letošního roku. Aloy se v kostkované podobě podívá i na Switch

LEGO hry jsou populární mezi všemi věkovými skupinami ať už díky své odlehčenosti nebo pohodové hratelnosti. LEGO Horizon Adventures se má nést ve stejném duchu a doručit rodinný zážitek. Horizon Adventures byl představen během nedávného Summer Game Festu. Dostalo se nám párminutového traileru, který představil klasický LEGO humor a odlehčenost spolu se záběry z hraní a... zaměření na hot dogy?

Příběh i v této podobě Horizonu bude sledovat Aloy, hlavní postavu původních her. Ta se ve vzdálené budoucnosti, kde je svět postaven z LEGO kostek a obýván živočichy připomínajícími dinosaury, vydá na cestu za svým osudem. Během ní jí bude pomáhat tisíc let starý hologram vědkyně Elisabet a společně se musí postavit uctívačům slunce, kteří se klaní prastarému zlu.

LEGO Horizon budeme moci hrát sólo i v kooperaci, která může být jak online, tak lokálně na stejném zařízení. Přičemž bude možnost své postavy obléknout do bláznových kostýmů, které se objevily v traileru. Hra nabídne jak akční, průzkumné, tak i pasáže se stavěním všeho možného. Přeci jen je to pořád LEGO, no ne? Budete si moci postavit rovnou celou vesnici, která pomalu připomíná zábavní park.

I když značka série Horizon patří Sony, tak se její LEGO varianta dostane hned v den vydání nejen na PlayStation 5. Konkrétně si zahrajeme také na PC a Switchi, kam by měl LEGO Horizon dorazit také letos během vánoční sezóny. Je to tak vůbec poprvé, co se Aloy objeví na konzoli od Nintenda.

Zdroj: PS.Blog