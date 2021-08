Po nepříjemných informacích s odkladem hry na neurčito jsme se na GamesComu dočkali nejen nového traileru, ale i potvrzení nového data vydání, nebo alespoň tedy časového okna. To zní jaro 2022, takže si na hru ještě nějakou dobu počkáme.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga připomíná datum vydání trailerem

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga nás uvrhne do příběhu všech devíti filmů, nabídne přes 300 postaviček a měl by jít zatím o jeden z nejkomplexnějších titulů z kostičkovaného univerza.