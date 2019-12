Studio TT Games uvolnilo nový předvánoční trailer na očekávaný Star Wars balíček pro všechny milovníky Lega. The Skywalker Saga má vyjít v roce 2020 a trailer to má fanouškům připomenout. Dočkají se PC, PS4, Xbox One a Nintendo Switch.

Nová hra navíc nebude pouze menší předělávkou dřívějších trilogií a Lego her. Má jít o zcela novou hru, která pokryje všech 9 epizod a přinese nové postavy, lokace a lepší grafické pozlátko.