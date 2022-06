Letní slevová smršť na Steamu začíná. Koupíte si desítky herních hitů za zlomek ceny

Jste připraveni patřičně provětrat peněženky?

Vedle Vánoc je tu jen jedno další období, kdy Steam bere naše peněženky útokem ve velkém. Letní slevová akce, a ta startuje právě teď. Steam Summer Sale zahrnuje již tradičně nejen slevy na hry samotné, ale také různé minihry, ve kterých můžete vyhrát kartičky a odznaky.

Jinak můžete očekávat tradiční nášup všech možných her, od velkých hitů až po slavné indie projekty. Například si můžete nyní skočit pro Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition s 50% slevou, The Sims 4 za necelých 5 euro, Forzu Horizon 5 s 20% slevou či Resident Evil Village s 50% slevou. Jdete do toho?