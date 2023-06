Letní Steam Next Fest je v plném proudu. Vyzkoušejte zdarma stovky nových her ještě před vydáním

V době covidu, kdy vše probíhalo online, začal Steam pořádat festivaly, během kterých měli možnost hráči z celého světa vyzkoušet demoverze her, které mají ostré vydání teprve před sebou. Tento koncept se uchytil natolik, že trvá do dnešních dní a včera večer odstartoval další letní Steam Next Fest. Vybrali jsme pro vás pár kousků, které stojí za zkoušku.

Milovníci her jako je Portal nebo The Talos Principle rozhodně musí zkusit Viewfinder. Místo portálů a laserů jsou tady vaší nejdůležitější pomůckou fotky. Zachycené obrazy můžete promítnou zpátky do reality, díky čemuž řešíte zdejší hádanky a překonáváte překážky. Je na vás, jak fotky využijete. Variabilita se ještě rozšíří v moment, kdy dostanete do rukou foťák a můžete si pořizovat vlastní snímky. Pokud vás ukázka zaujme, tak dobrou zprávou je, že plná verze by měla vyjít už 18. července.

Při pohledu na název studia Mimimi Games se vám nejspíš nic nevybaví. Jména jako Desperados nebo Shadow Tactics už ale určitě zabrnkají na tu správnou strunu. Od tvůrců výborných klasických RPG tady máme demoverzi Shadow Gambit: The Cursed Crew, pirátskou výpravu, kterou nejeden novinář a hráč přirovnává k legendárním Commandos. Posádka vašich prokletých pirátů se musí plížit územím místní inkvizice, která vám stojí v cestě za pokladem.

Rádi vzpomínáte na hry jako Chrono Cross a další JRPG z přelomu tisíciletí? Sea of Stars si určitě získá vaši pozornost. Tvůrci skákačky The Messenger se tentokrát vydali do úplně jiného žánru a přinášejí nám výpravu, kterou můžeme vidět z pohledu dvou různých postav. Souboje kombinují strategickou i akční část, kdy v průběhu útoků musíte správně mačkat tlačítka, abyste z nich vytěžili maximum. Graficky je Sea of Stars stylizované do velmi povedeného pixelartu a má dobře nakročeno k tomu, aby se stalo černým koněm letošního léta. Datum vydání je stanovené na 29. srpna.

Jakožto fanouška metroidvanií mě okamžitě zaujal Ebenezer and The Invisible World. Tahle 2D akce zaměřená na příběh se inspiruje i Vánoční koledy Charlese Dickense. V roli Ebenezera Scroogeho se pokusíme zachránit Londýn s pomocí duchů, kteří nám propůjčí unikátní schopnosti. Prostředí je krásně kreslené a díky zimnímu prostředí by to mohl být vhodný kandidát pro hraní během vánočních svátků. V tomhle případě ale zatím nevíme, kdy má hra vyjít.

Zajímavých kousků je tady tentokrát opravdu hodně, takže určitě sami zamiřte na Steam a porozhlédněte se mezi stovkami položek. V rychlosti můžu vypíchnout ještě zajímavě vypadající hry jako Wizard With a Gun, En Garde!, Station to Station, Pacific Drive, SteamWorld Build... no je toho prostě hromada. Neváhejte a testujte. Čas máte do 19:00 26. června.