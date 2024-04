Letní Xbox Games Showcase už má datum konání. Následovat ji bude představení letošního Call of Duty

Xbox nás o své červnové prezentaci informoval už v únoru. Přesné datum bylo doposud tajemstvím. Dnes bylo konečně oznámeno, že jejich letošní Games Showcase proběhne 9. června a živě ji budeme moci sledovat na YouTube a Twitchi od 19:00 našeho času. Hned poté bude následovat další prezentace věnovaná zatím neodhalené novince, ale je vcelku jasné, že půjde o letošní díl série Call of Duty. Přece jen jde o první takovou prezentaci, kde se kromě Xbox Game Studios a Bethesdy sejde také Blizzard a Activision. To, že se jedná skutečně o Call of Duty, potvrzují i zdroje webu The Verge.

Kromě first party projektů bude řeč i o tvorbě partnerských společností Microsoftu. Zatím se žádné vydavatelství třetích stran nepochlubilo, že se tady se svojí novinkou ukáže. Ze stáje Xboxu bychom nicméně rádi viděli novou ukázku z připravovaného Fable a dlouho už jsme neslyšeli o Clockwork Revolution. Už je také pomalu načase začít odhalovat bližší informace ohledně Flight Simulatoru 2024. Počítat můžeme také s Avowed. Z oznámených projektů tady pak máme další očekávané kousky, jako The Outer Worlds 2 nebo State of Decay 3, ale určitě dojde i na pár nových odhalení. Že by konečně nové Gears?

U Bethesdy máme docela jasnou představu. Počítáme s tím, že uvidíme novou ukázku z Indiana Jones and the Great Circle. Stejně tak je velmi pravděpodobné, že Todd představí Shattered Space, příběhové rozšíření pro Starfield. Pokračování The Elder Scrolls nebo nový Fallout ale budete vyhlížet marně. Na oba projekty je zkrátka ještě brzy.

Activision přijde na závěr s Call of Duty. Ale co Blizzard? Neočekáváme, že by se tato společnost vytasila s úplně novým titulem. Celkem bezpečným tipem je ale obšírnější představení Vessel of Hatred, velkého rozšíření pro Diablo IV. Vzhledem k tomu, že se letos nekoná jejich Blizzcon, nemají lepší příležitost, kdy mohou vyložit karty na stůl. Ať už uvidíme cokoliv, co byste si přáli v průběhu večera vidět vy?

Zdroj: Xbox