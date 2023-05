Letos nástupce Switche očekávat nemáme. Nintendo ale přiznává, že prodeje jejich konzole zpomalují

O lepší verzi konzole Nintendo Switch či jejím nástupci se spekulovalo už před dlouhou dobou. Z tehdejších domněnek vzešel OLED model. Nyní se vody okolo Nintenda začínají znovu vířit s tím, že nová Zelda a Pikmin 4 mají být posledními velkými tituly pro hybridní konzoli. Svého nástupce ale Switch určitě v tomto fiskálním roce, tedy do konce března 2024, nedostane, což řekl Šuntaró Furukawa ve finančním reportu pro investory. Tím tedy padají dohady o tom, že by Nintendo mělo novinku chystat už na letošní podzim.

To ale není jediná důležitá informace, která v reportu padla. Nintendo už dříve jasně dávalo najevo, že očekává pokles v odbytu jejich konzole. I když si Switch stále po 7 letech od uvedení na trh vede skvěle, meziročně jeho prodeje klesly o 22 % a společnost očekává, že se rychlost prodejů ještě zpomalí.

Podobně jako ostatní velké společnost má i Nintendo chystat na léto svůj tradiční velký Direct. Tam se ukáže, jestli opravdu Switch míří do finiše. Vyjádření prezidenta společnosti v reportu ale nijak nevyvrací to, že by nástupce Switche mohl být představen už letos. Dobře si pamatujeme, že Switch se poprvé pořádně ukázal na německém Gamescomu a Nintendo nedávno potvrdilo, že na této akci nebude chybět ani tentokrát. Letní sezóna je tedy plná očekávání.

