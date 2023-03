Letos přijde PS5 s odnímatelnou mechanikou, příští rok výkonnější PS5 Pro, tvrdí insider

PlayStation 5 je na trhu už skoro dva a půl roku a ač to na první pohled není vidět, Sony uvedlo dvě novější revize měnící vnitřnosti. Ta předloňská upravila chlazení, ta loňská přinesla i menší a úspornější čip díky přechodu na 6nm výrobu.

Známý a spolehlivý insider Tom Henderson na podzim uvedl, že letos nás čeká ještě větší změna a teď onu myšlenku zopakoval. Sony totiž kvůli snížení výrobních a distribučních nákladů sjednotí dvě edice PS5 do jedné. Ta nebude mít optickou mechaniku, ale bude možné připojit externí.

Není jasné, jestli přitom pouze zruší tu vyšší verzi a uvede externí mechaniku, kterou půjde připojit i ke stávajícím digitálním modelům. Případně jestli konzole projde také nějakým redesignem. Osobně bych tipoval spíš druhou možnost, protože PS3 a PS4 se po třech letech od uvedení dočkaly výrazně přepracovaného modelu Slim.

PlayStation 4 navíc jako první v historii Sony přinesl i půlgenerační upgrade v podobě výkonnějšího modelu Pro. Podle Tom Hendersona můžeme očekávat i PS5 Pro, ale nejdříve až v druhé polovině roku 2024. Jak bude vypadat, co bude umět, to zatím nevíme.

Zvyšování výkonu ale bude mít na starost především AMD a tam je cesta už nalajnovaná. Stávající PS5 využívá APU s procesorem architektury Zen 2 a grafikou RDNA 2. Firma už ale má výkonnější Zen 3 i 4 a RDNA 3, k tomu pak ještě přístup k pokročilejším 5- a 4nm výrobním technologiím u TSMC, aby rostl jen výkon, ale nikoliv spotřeba a velikost. Výrazně teď zlevnily paměťové čipy, takže PS5 Pro by nemusel zůstat jen u 16 GB RAM a 825GB SSD.

PS5 Pro pak může udělat normu z hraní ve 4K s 60 snímky za sekundu s tím, že v méně náročných titulech by to bylo až 120 fps. Případně pidat na ray tracingu. Vyšší výkon bude důležitý i pro virtuální realitu, kde je vyšší snímková frekvence povinnost (90–120 Hz) a obraz tvoří plus minus stejný počet pixelů. Zatímco televizory a monitory mají 3840 × 2160 px, PS VR2 využívá dvojici OLEDů s celkovým rozlišením 4000 × 2040 px.