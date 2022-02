Letošní Call of Duty a další obsah do Warzone bude mít na starosti Infinity War

Fanoušky série Call of Duty po ne zcela úspěšném posledním dílu Vanguard rozhodně potěší zpráva, že ten letošní budou mít na starosti veteráni ze studia Infinity Ward, kteří pravděpodobně opět vyrazí směrem k Modern Warfare. Jak už to pak bývá s tandemem obsahu, studio by mělo zařídit i nový obsah do battle royale pecky Warzone.

Informace pramení z konference investorů, kde padla také informace o tom, že Call of Duty posledních několik let stagnuje a popularita klesá stejně jako v případě Warzone. Vydavatel se tedy rozhodl předat otěže tvůrcům zaručených hitů a Infinity War se tak postará o letošní nadílku Call of Duty.

Minimálně další tři díly Call of Duty vyjdou na PlayStation i po akvizici Microsoftu

"Tým pracuje na tom nejambicióznějším plánu v historii série. Nechybí velmi žádoucí zasazení a nejmodernější technologie herního průmyslu," nechal se slyšet Bobby Kotick.

Nějakou dobu se šušká, že by letošní díl mohl navazovat na veleúspěšný reboot Modern Warfare, to však zatím potvrzeno nebylo.