Letošní Call of Duty bude nejpropracovanějším zážitkem v historii série, říká Activision

Mělo by jít o přímé pokračování novodobého Modern Warfare.

Finanční výsledky společnosti za první čtvrtletí roku 2022 jsou venku a Activision Blizzard se v nich zmínil o několika nadcházejících hrách včetně Diablo Immortal, nového obsahu pro Warzone a především letošního plnohodnotného dílu Call of Duty: Modern Warfare, který má navázat na poslední novodobý díl.

"Letošní Call of Duty je pokračování Modern Warfare z roku 2019, dosud nejúspěšnějšího dílu vůbec. Bude to nejpokročilejší a nejpropracovanější zážitek v historii série," píše se ve zprávě.

Součástí toho je i zbrusu nový zážitek v Call of Duty: Warzone, který se vytváří spolu s plnohodnotným dílem a měl by do hry přinést velmi výrazné inovace. Hráči tohoto battle royale hitu už ostatně dlouho čekají na ustálení obsahu a vychytání všech much, který se během chaotického zapojování dalších příběhů objevily.