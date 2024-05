Letošní Call of Duty by mělo být od prvního dne v Game Passu. Předplatné kvůli němu projde změnami

Nad budoucností předplatného Xbox Game Pass v tuto chvíli visí spousta otazníků. Po stále trvajících zemětřeseních v herním průmyslu neustále padají otázky tím směrem, jestli protlačovat Game Pass na prvním místě bylo pro Microsoft správnou volbou. Zároveň se řešilo, jestli se Call of Duty, které každoročně trhá prodejní žebříčky, bude skutečně součástí jeho knihovny. Z několika zdrojů nyní přicházejí informace, že nový díl bude v Game Passu ode dne vydání, ale Xbox kvůli němu předplatné upraví a pravděpodobně zvýší i jeho cenu.

Zdražování za poslední roky proběhlo několikrát. Ve hře jsou ale také nové úrovně předplatného. Momentálně je Game Pass rozdělený na 3 kategorie. Core nahradil Xbox Live Gold, se kterým můžete na konzolích hrát online a dostanete přístup ke knihovně čítající pár desítek her. Klasický Game Pass vám pak zpřístupní obšírnější nabídku včetně first-party novinek. Nejdražší tier Ultimate pak přidává knihovnu PC her, EA Play, hraní přes cloud a další výhody. Je tedy možné, že by mohl přijít ještě jeden stupeň, kde by si hráči připlatili pár dolarů měsíčně právě za přístup ke Call of Duty.

Microsoft si od těchto kroků slibuje, že výrazně narostou čísla předplatitelů Game Passu, což je dlouhodobě jejich hlavním záměrem. Je ale otázkou, jestli úspěch předplatného dokáže vyvážit tržby za počet kusů, které by se prodaly samostatně, kdyby Call of Duty v Game Passu nebylo. Jak to Xbox celé hodlá provést, bychom se měli dozvědět 9. června, kdy na Xbox Games Showcase naváže prezentace věnovaná čistě letošnímu CoD, které má být podle úniků zasazené do období války v Perském zálivu.

