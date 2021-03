Letošní Call of Duty se dost možná vrátí do druhé světové války

Letošní díl Call of Duty se nám teprve má odhalit ale z některých úniků je už nyní patrné, kde by se mohl nejnovější díl odehrávat. Web ModernWarzone s potvrzením Eurogameru informuje, že se opět vydáme do druhé světové války. Kódové označení pro hru je Call of Duty WWII: Vanguard, což by měl být i oficiální název a o vývoj se stará studio Sledgehammer Games.

Příběh by se mohl odehrávat v alternativní historii, kde se druhá světová válka o něco protáhla a pokračovala i po roce 1945, Eurogamer však toto tvrzení vyvrací, takže si na potvrzení budeme muset ještě počkat. Hra by samozřejmě měla dorazit na trh tradičně koncem roku.

Activision potvrdilo další plnohodnotný díl Call of Duty na konec roku

Prozatím netušíme ani to, jak se hra potenciálně může spojit s existujícím univerzem zombie a battle royale režimů, jako je Warzone. Už nyní totiž vypadá Battlenet solidně přehlcen. Uvidíme už brzy.