Letošní Call of Duty slibuje příběhovou kampaň, kooperaci i multiplayer

O letošním dílu akční série Call of Duty s kódovým označením Vanguard toho víme relativně málo a většinou létají vzduchem spíše spekulace. Na nedávné konferenci investorů se však Activision trochu rozpovídalo i o nadcházejícím dílu a získali jsem tak trochu větší přehled, na co se těšit.

Titul, který tentokrát vyvíjí studio Sledgehammer Games, by měl vyjít koncem letošního roku a nabídnout zasazení, které fanoušci milují (bohužel bez upřesnění). Hra bude obsahovat tři stěžejní oblasti - příběhovou kampaň, kooperační režim i multiplayer. Sledgehammer razantně rozšířilo studio a připravuje se i na bohatou podporu po vydání hry samotné.

O letošní díl Call of Duty se opravdu postará studio Sledgehammer Games

Vydavatel slibuje i mnohem větší integraci s battle royale odnoží Warzone, která dostane dosud největší update za celou existenci hry. Bohužel opět zatím netušíme, co přesně to znamená, nejspíše se ale dočkáme nové mapy a dalších inovací. Oficiální odhalení hry má proběhnout již brzy. Že by na GamesComu?