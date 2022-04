Letošní díl závodů Need for Speed se vyvíjí exkluzivně pro současnou generaci konzolí

Na PS4 a Xbox one se podle všeho letošní díl nepodívá.

Herní novinář Jeff Grubb opět vyrukoval s čerstvou nadílkou informací. V pořadu Grubbsnax se tentokrát vrhnul po nejnovějším dílu závodní série Need for Speed, který je ve vývoji v útrobách studia Criterion Games. Hra by měla dorazit už koncem letošního roku a vypadá to, že zcela vynechá starší generaci konzolí.

"Need for Speed se rozhodně chystá ještě letos. To je pravda, nejspíše v listopadu," řekl Grubb ve videu. "Pokud jste fanouškem série a koupil jste si jednu z nových konzolí, mám pro vás dobrou zprávu. Hra vyjde pouze na next-gen."

Pokud se tato informace potvrdí, znamená to, že EA postupně mění strategii. A také to, že nebude titul a jeho grafický kabátek zdržován uplynulou generací, takže bychom se mohli dočkat opravdu solidního skoku minimálně z vizuálního hlediska. Uvidíme snad už v létě, kdy k nám dorazí čerstvá vlna informací o nadcházejících hrách.