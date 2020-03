Letošní E3 je zatím první větší akcí roku, která se kvůli koronaviru neruší

Po tom, co byla akce GDC 2020 přesunuta na léto kvůli obavám z šíření koronaviru a ještě předtím bylo zrušeno hned několik velkých akcí, si někteří fanoušci začali klást otázku: "Nezruší se taky E3?" A my nyní máme oficiální odpověď. E3 má prozatím zelenou a o rušení rozhodně nepřemýšlí.

Letošní ročník E3 ale nebude tak nabitý. Nedorazí totiž Sony, které většinou oznamuje své velké tituly a ukazuje trailery na ně. Tvůrce The Game Awards a E3 Coliseum Geoff Keighley se také nedostaví. Bude to poprvé za 25 let a kdo ví, o koho přijdeme během následujících měsíců.

I wanted to share some important news about my plans around E3 2020. pic.twitter.com/EhrreKV9oR — Geoff Keighley (@geoffkeighley) February 12, 2020

Organizátoři E3 říkají, že situaci ve světě pozorně sledují. Pokud by byla situace okolo koronaviru vážná a měla vysoce zasáhnout do průběhu akce, pravděpodobně se taktéž přesune. Za předpokladu, že se nic nezmění, proběhne E3 v období 9.-11. června.