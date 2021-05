Letošní GamesCom bude pouze online, pořadatelé slibují pořádnou zábavu

Letošní ročník veletrhu Gamescom se uskuteční pouze v online podobě. Rozhodnutí padlo po diskusi s partnery a vystavovateli. Příliš mnoho účinkujících by nebylo schopno se zapojit do fyzického konání Gamescomu, a tak se organizátoři nakonec rozhodli pro variantu, že tentokrát se bude vše odehrávat pouze prostřednictvím vysílání.

Gamescom 2020 se uskuteční digitálně, výstava byla zrušena

Celá událost začíná 25. srpna a nabídne přepracovaný hub pro veškerý obsah z veletrhu. Můžeme prý čekat kompletně přepracované a výrazně vylepšené uživatelské rozhraní, které nás bude směrovat na veškeré streamy, informace o hrách či partnerech i rozvrhy toho, co se má zrovna dít. Aby pořadatelé své fanoušky co nejvíce zapojili do hry, rozhodli se také vytvořit komunitní kampaň "Gamescom Epix". Jejím prostřednictvím budou sledující plnit různé výzvy a na konci mohou získat i zatím nespecifikované ceny.

Gamescom 2021 se bude konat v období 26. - 27. srpna. Minulý rok se veletrhu podařilo dosáhnout více než sto milionů zhlédnutí od více než padesáti milionů unikátních uživatelů.