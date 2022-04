Letošní Need for Speed nabídne fotorealismus s anime estetikou. Jezdit budeme po fiktivním Chicagu

Co takhle trochu oprášit originální prvky a vyjet ze zajetých mantinelů série?

Tradičně důvěryhodný zdroj novináře Jeffa Grubba včera večer vyrukoval se solidní peckou. Chystaný next-gen díl závodní série Need for Speed totiž podle něj trochu vybočí ze zajetých kolejí a nabídne hodně unikátní umělecký styl, kombinující anime estetiku a fotorealistickou grafiku.

"Bude to fotorealistické, ale v kombinaci s tím ještě s vizuálními prvky anime," řekl Grubb v podcastu. "Znáte takové ty reklamy na automobilky, kdy jede po silnici reálné auto, ale je tam neonová stopa nebo animovaný oheň z pneumatik? To je estetika nových Need for Speed."

Vrátí se také některé populární online prvky a celková struktura hry, založená na sociální platformě.

"Autolog pro multiplayer bude zpět, stejně jako možnost kompletní customizace vašeho auta," dodal Grubb. "Criterion chce, aby prostředí ve hře působilo věrohodně, jako opravdové město, i když jde o fiktivní verzi reálného místa."

S našim vytuněným vozem bychom se totiž měli prohánět po fiktivní verzi amerického Chicaga, ve hře pojmenovaného Lake Shore City.

Uvidíme, zda se tyto informace pramení. Rozhodně se ale povedlo trochu rozvířit stojaté vody série a pokud se tak opravdu stane, náš zájem je zase o něco výš. V tuto chvíli víme jen to, že se letošní díl pravděpodobně dostane pouze na současnou generaci konzolí a zahrajeme si jej někdy na podzim.