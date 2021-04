Letošní výstava E3 bude kompletně online a zdarma pro všechny

Poté, co se do online světa postupně přesunuly výstavy GamesCom i japonské TGS, do digitálního týmu se přidala i největší výstava na světě - E3. Herní akce z Los Angeles se bude konat kompletně online v období 12 - 15. června letošního roku a jak slibují pořadatelé, bude zcela zdarma pro všechny, tedy bez prémiových sekcí a zvýhodnění obsahu.

Těšit se tak můžete na nejnovější zprávy a odhalení ze světa videoher a svou účast již potvrdily společnosti jako Nintendo, Microsoft, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros. Games či Koch Media. Další se postupně budou přidávat, mělo by tedy jít o nabitou online sešlost.

"Po více jak dvě desetiletí bylo E3 prémiovým místem pro odhalení toho nejlepšího z videoherního průmyslu," nechal se slyšet Stanley Pierre-Louis, prezident a CEO organizace ESA. "Letos chceme E3 transformovat na menší a všezahrnující akci, na které stále představíme spoustu nového."