Letošní výstava E3 je oficiálně zrušena, plánuje se online akce

Aktualizace: A máme to černé na bílém. Letošní E3 je oficiálně zrušeno. V tuto chvíli se přemýšlí o potenciální náhradě v podobě online streamů a oznámení. O nich se dozvíme v dohledné době.

V posledních hodinách jsme se mohli dočíst o spekulacích, že letošní ročník jednoho z největších videoherních veletrhů bude zrušen. Oficiální oznámení dostaneme prý do několika hodin a důvodem je jako ve všech ostatních případech obávaný koronavirus.

Na potvrzení od asociace ESA, která E3 organizuje, stále čekáme. Podle Bloombergu má ESA zjišťovat, co by partneři řekli na letní online verzi akce. Vydavatel Devolver Digital, který na veletrhu vždy něco kutí, na Twitter napsal, že by všichni měli zrušit své letenky na E3 a ubytování v Los Angeles.

Že se E3 neuskuteční se domnívá na Twitteru i novinář Mike Futter. Informaci mu prý potvrdila spousta důvěryhodných zdrojů a všichni by podle všeho měli přehodnotit své plány. Respektovaný web Ars Technica dokonce píše, že E3 už byla zrušena a oficiální informace dorazí v nejbližších hodinách.

My day started with investigating some E3 stuff. Ended with multiple (and I mean MULTIPLE) sources coming my way.



E3 cancelation announcement scheduled for tmw AM. I don’t think it will hold the night. Many of us have been engaged by sources this evening.



Cancel your plans.