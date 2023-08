Lies of P připomíná brzké vydání novým trailerem, který odhaluje další lokace a nepřátele

Během letošního podzimu bude opravdu z čeho vybírat. Fanoušci her od FromSoftware určitě mají už delší dobu v hledáčku Lies of P, novinku od studia Round8, která přináší příběh Pinocchia v neokoukaném provedení. Vydání se chystá na 19. září pro PC, PS4, PS5, XO a XSX, přičemž hra bude od prvního dne součástí předplatného Game Pass. Trailer How Many Lies? nám dává nahlédnout do nových lokací.

Už začátkem prázdnin jsme si mohli vyzkoušet vcelku bohatou demoverzi, která působí velmi slibně. Tvůrci ale ještě měli co zlepšovat a zpětnou vazbu neberou na lehkou váhu. Doufáme, že změny budou ve finální verzi cítit na první dobrou, protože tohle by mohla být mezi letošními blockbustery nečekaná pecka.