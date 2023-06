Lies of P se do vydání změní. Vývojáři reagují na zpětnou vazbu od fanoušků, upraví vyhýbání a ovládání kamery

Nadcházející soulslike RPG od korejského studia Round8 sklízí velmi pozitivní ohlasy po vydání demoverze, kterou si vyzkoušelo přes milion hráčů. Tvůrci neberou na lehkou váhu ani připomínky hráčů ohledně toho, co by se na Lies of P ještě mohlo zlepšit. Na zpětnou vazbu zareagoval vedoucí vývoje Jiwon Choi. S bizarní ozdobou na hlavě se ve videu podělil o to, jaké změny při vydání 19. září můžeme očekávat.

U her spadajících do tohoto žánru je precizní ovládání základním stavebním kamenem. V tomhle ohledu není demo Lies of P dokonalé, ale pracuje se na úpravách. Týkají se systémů vyhýbání, ovládání kamery i systému jejího uzamykání na konkrétní nepřátele. U úskoku by měly být rozdíly v délce momentu nezranitelnosti a samotné vzdálenosti, o kterou se Pinocchio bude schopný vyhnout.

Není to ale jen o preciznosti postavy, kterou dostaneme do rukou. Dobře zpracovaní musí být i nepřátelé. Úprav se dočkají některé útoky, kterým se hráč neměl možnost vyhnout. Ať už kvůli jejich příliš velké rychlosti nebo kvůli minimálnímu naznačení, že se protivník chystá k výpadu. Může to znít jako prosté zjednodušení, ale nedokonalé vzorce útoků nepřinesou nic jiného než pocit frustrace.

U nepřátel ještě chvíli zůstaneme. Některé z jejich zvuků se změní. Tvůrci chtějí, aby byl hráč schopný poznat, že se na něj žene protivník i v moment, kdy nepřítel ještě není přímo na obrazovce. Upravené efekty by měly mít i některé útoky, aby byl jasný jejich dopad.

Ohledně grafiky nemáme po hraní dema stížnosti, ale i ta se prý dočká vylepšení. Důležitější informací ale je, že se výrazně sníží doba, kterou strávíte u načítacích obrazovek. Nebudeme si nic nalhávat, i na SSD to Lies of P zabralo déle, než jsme zvyklí od konkurence.

Někteří z fanoušků mají připomínky k tomu, že levelovat postavu lze jen v hotelu Krat, který slouží jako základna. Je tvůrčím záměrem, aby se do jeho komnat hráč často vracel, protože jsou skrz něj vyprávěny důležité části příběhu. Část z nich se týká i Sophie, slečny, která Pinocchiovi právě zvyšuje úroveň. Po jejich odvyprávění prý lépe pochopíme, proč se rozhodli pro tento způsob.