Lies of P vedle DLC dostane i pokračování. Původní hra zjednoduší úvodní pasáže a přibydou nové doplňky

Lies of P patří z mého pohledu mezi největší překvapení letošního roku. Už po dokončení hry bylo jasné, že to není naposledy, co se do tohoto světa podíváme a nyní se ředitel vývoje Jiwon Choi podělil o první informace ohledně plánů do budoucna. Díky inzerátům víme, že vzniká rozšíření, z něhož můžete níže vidět první dvojici obrázků. Zároveň ale Choi potvrdil, že se plánuje plnohodnotné pokračování.

Nejprve ale v novém videu vyjádřil díky směrem k hráčům, díky kterým Lies of P přesáhlo hranici milionu prodaných kopií, a to i přes to, že od prvního dne bylo součástí nabídky Game Passu. Zároveň nastínil, co můžeme očekávat v listopadovém updatu. Podle všeho dostávají od hráčů zpětnou vazbu v tom smyslu, že Lies of P je v úvodu až přehnaně brutální. Přijdou tedy úpravy, které mají tenhle dojem odstranit, i když o velké zásahy do hry se nejedná. Schopnost, díky které můžete uskočit i v případě, kdy vás nepřítel shodí na zem, se stane Pinocchiovou základní vlastností. U Polendiny si pak budete moci pořídit 2 quartzy navíc pro dřívější získání nových schopností.

Přijdou také změny týkající se síly zbraní. Choi si pochvaluje ohlasy na systém kombinace čepelí a rukojetí, ale uznává, že některé kombinace jsou zkrátka až příliš slabé v porovnání s těmi nejlepšími kousky. Proto se budou snažit vybalancovat jejich sílu tak, aby byla použitelná každá z nich. Zároveň si pro hráče připravili i menší dáreček. Mezi outfity přibyde oblek lovce pokladů Alidora, kolem kterého se točí zajímavá příběhová linka.

Ohledně kosmetických doplňků přijde ještě jedna možnost. V inventáři přibyde nový slot, díky kterému v jednu chvíli bude moci Pinocchio nosit brýle i klobouk. V současnosti si musí vybrat jedno nebo druhé, v nové verzi si budete moci vzhled postavy více nakombinovat. Zároveň okrajově došlo také na kolaboraci s Wo Long: Fallen Dynasty, kam nedávno dorazila zbraň z Lies of P. Tematický obsah by měl zamířit i opačným směrem, ale ohledně toho jsme se zatím konkrétních informací nedočkali.

Nejvíc pozornosti se bezesporu bude ubírat k plánovanému DLC. Choi bohužel zatím neprozradil, kam se vydáme, ale artworky s lodí či jakýmsi obřím komplexem vypadají stylově. Na bližší informace každopádně musíme ještě nějakou chvíli čekat.