Life by You si vyzkoušíme v červnu. Konkurent The Sims chce posunout simulaci života na novou úroveň

Simulace života je velmi specifickým žánrem, ve kterém jasně vévodí série The Sims. Loni ale společnost Paradox představila vlastní novinku Life by You, se kterou by chtělo posunout tento koncept zase o kousek dál. Je jasné, že vývoj bude běh na dlouhou trať, a tak se tým rozhodl, že půjde cestou předběžného přístupu a hru vyladí společně s komunitou. Původně měla mít premiéru, loni v září, poté zase v březnu. Přišel ale odklad. Nyní už známe nové datum vydání. Life by You najdete na Steamu a Epic Store od 4. června.

V Life by You si vytvoříte vše do detailu podle vlastního uvážení. To se týká herní postavičky, jejího příbytku a celkově jejího života. Na rozdíl od The Sims budete mít možnost kdykoliv přepnout si kameru a hrát z pohledu třetí osoby jako klasickou adventuru. Vývojáři chtějí možnosti hráčům co nejvíce otevřít, a tak budou k dispozici i oficiální nástroje na tvorbu modifikací, skrz které si jednoduše můžete navrhnout, cokoliv si zamanete.

Herní svět pak není rozdělený na žádné instance. Jde o jeden velký otevřený svět, po kterém se můžete prohánět v autě, na motorce nebo vyrazíte na procházku pěšky. Co bude náplní vašich dní? Opět je rozhodnutí na vás. Můžete jako slušný občan chodit do práce, ale nic vám nebrání se jen tak celé dny poflakovat a dělat vylomeniny.

Life by You stráví v předběžném přístupu minimálně rok. Vývojáři prý zatím nejsou schopni říct, kolik času na dokončení přesně budou potřebovat. Plánují ale přidávat nový obsah i ve vzdálenější budoucnosti poté, co hra vyjde ve verzi 1.0.