Life is Strange bude pokračovat dílem True Colors, vyjde už v září

Pokud hltáte příběhové adventury Life is Strange, rozhodně vás potěší, že byl právě oznámen další díl této populární série. Life is Strange: True Colors vyjde už 10. září letošního roku pro PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a Stadii. Titul také změní epizodické podání svého obsahu a i když zůstane rozdělen na kapitoly, hned v září si budete moci vychutnat kompletní příběh bez čekání.

Hra by měla následovat podobnou strukturu jako dřívější díly a nabídne zbrusu novou protagonistku s nadpřirozenými schopnostmi, které se tentokrát točí kolem umění cítit emoce ostatních. Alex Chen, která vyrostla v pěstounské péči, se očividně bude moci vžít do emocí a charakterů dalších postav, což má být také ústřední motiv celého příběhu. Snaha pochopit jiné.

Příběh se točí kolem Alex, kterou pozval její bratr do malebného městečka Haven Springs. Krátce po příjezdu se však stane automobilová nehoda a bratr umírá. Jak už to tak ale bývá, ne vše je tak černobílé jak se zdá a právě zde přichází na řadu schopnosti Alex, které hrdinka bude chtít využít, aby se dopátrala, co se opravdu stalo jejímu bratrovi.

Kromě toho, že se budete moci mnohem volněji pohybovat po hernímu prostředí se také můžete těšit na pokročilejší technologie, jako je Unreal Engine 4 a kompletní motion-capturing, aby dialogy a postavy patřičně vynikly. Vývojáři ostatně hru popisují jako technologicky nejvyspělejší díl série.

A aby toho nebylo málo, spolu s novou hrou byl oznámen také remaster spin-offu Before the Storm, takže se opět vrátíme ke starým známým.