Life is Strange: True Colors – naučte se vnímat emoce | Recenze

Co baví Vaše volby mají smysl

Příjemná relaxační atmosféra

Mnoho menších aktivit po městě

Skvělé minihry Co vadí Hlavní příběh postrádá napětí, které měl první díl

Málo novinek

Mnoho menších bugů 7 /10 Hodnocení

Jen málokterá hra mě tak moc překvapila jako první Life is Strange. Ačkoli to vypadá jako hra pro puberťačky, dokáže za srdce chytit i zkušeného hráče. Ačkoli se série dočkala již několika pokračování, nic se původní hře ani zdaleka nevyrovnalo a osobně mě druhý díl vůbec nezaujal.

Life is Strange 2: příběh dvou vlků | Recenze

Názory se samozřejmě liší, mně osobně přišel druhý díl až moc nadpřirozený a neuvěřitelný a netýkal se tolik běžného života. Nový díl True Colors se naopak věnuje maloměstské atmosféře. True Colors však netvoří vývojáři původní hry. Studio Dontnod se na hře vůbec nepodílelo a hlavním tvůrcem bylo studio Deck Nine, které má však se sérií již nějaké zkušenosti.

Nutno upozornit, že True Colors nevychází po epizodách a hru si musíte koupit celou. Hra je nicméně stále rozdělena na 5 kapitol a po každé kapitole na vás čeká zrekapitulování vašich akcí a porovnání s ostatními hráči.

Každý člověk je jako kniha

Hlavní hrdinkou je Alex Chen, která nemá nejlepší minulost. Své dětství prožila v sirotčinci a její život ji komplikuje vysoká empatie. Každý to známe, z výrazu tváře kamaráda dokážeme poznat, zda je šťastný nebo smutný. Lidé s vyšší empatií často skončí jako psychologové. Alex to však pozná mnohem lépe. Jakmile z lidí vycítí emoci, dokáže přečíst jejich myšlenky a přesně zjistit, v jaké situaci se tyto emoce vybudovaly. Je to tedy ideální schopnost pro detektiva. Ve hře se to projeví jako aura kolem postavy, kdy po držení tlačítka můžete vstoupit do její mysli.



Alex umí číst lidské emoce a příběh, který se za nimi skrývá

Ačkoli má tato schopnost mnoho výhod, Alex má nutkání být přecitlivělá. Jakmile někdo cítí smutek, může to Alex rozbrečet a jakmile má někdo vztek, může to Alex dostat do bojového zápalu. Nezvládání schopnosti je spojeno také se sirotčincem, kde na Alex působily zejména negativní emoce. Ostatně ze hry skutečně cítíte strach ze sociálního kontaktu – Xbox ovladač při prvním potřesení rukou trochu zavibroval. Naštěstí se to má brzy změnit. Alex kontaktoval její dávno ztracený bratr, který ji zve, aby bydlela s ním v městečku Haven v Coloradu.

Life is Strange na GeForce Now True Colors je spolu s akční střílečkou Far Cry 6, která se objeví o něco později, první podzimní vlaštovkou hitové sezóny, jenž se okamžitě při svém vydání objevuje také na cloudové herní službě GeForce Now.

Vlevo je verze pro GeForce Now, vpravo klasická verze pro PC Velkou výhodou nového dílu Life is Strange je grafická nenáročnost. Výtvarný styl je totiž spíše komiksově laděný a nevyžaduje tedy žádné náročné technologie. Hra tedy běží na službě krásně plynule a jediný možný rozdíl oproti plnohodnotné PC či konzolové verzi je jen lehce odlišný color grading, kterého si můžete všimnout při podrobném zkoumání. Vše ostatní, od rozlišení po detaily a další efekty, je zcela totožné. Ochuzeni tedy při hraní na GeForce Now o nic nebudete. GeForce Now: všechno, co potřebujete vědět o službě v roce 2021

Hra byla testována na herním notebooku Asus Zephyrus G15.

Zde se Alex poprvé v životě začne cítit jako doma. Lidé ji vítají s úsměvem, dostane domov a práci. Nicméně její život se záhy zvrtne. Ačkoli tuto informaci najdete i na reklamním sděleních a v upoutávce, já se zkusím vyhnout jakýmkoli spoilerům. Řekněme tedy, že se stala jistá katastrofa a Alex má podezření, že v ní má prsty těžební korporace Typhon. Problém je, že se jedná o miliardovou společnost a jelikož je město postaveno na těžbě, Typhon ho doslova ovládá. Alex se tím dostává do velmi nerovného boje.



Velkou část hry strávíte průzkumem městečka a poznáváním jeho obyvatel

Příběh stojí na dvou rovinách. Jedna je o snaze Alex začlenit se do města a druhá o vyšetřování katastrofy a boji proti korporaci Typhon. Tyto dvě roviny se nakonec protnou a na základě vašich rozhodnutí se bude lišit konec. Rozhodování tentokrát musím pochválit, jelikož skutečně ovlivní hromadu menších i větších věcí. Nemyslím si však, že by se jednalo o takové rozdíly, abyste si hru chtěli zopakovat.

Poznejte svého souseda

Schopnost nastavuje značně odlišnou atmosféru, než na jakou jsme byli zvyklý. Life is Strange si rádo pohrává s tím, že osobnosti nejsou černobílé a pokud někdo působil zle, může se ke konci hry ukázat, že ke svému chování měl jiný, lepší motiv. Nyní většinu osobností prokouknete hned a můžete na tom stavět.



Hlavní příběh není špatný, nicméně je předvídatelný a není tolik napínavý

Pokud je někdo naštvaný, snadno zjistíte, proč je naštvaný. Pokud se do vás někdo zamiloval, nebude těžké získat ani tuto informaci. Alex to využívá k dobru a když vidíte ztrápeného obyvatele Havenu, můžete mu pomoci. Herní svět je částečně open-world. Celková herní plocha je malá, ale můžete interagovat s hromadou osob (některé číst i bez úkolu) a tím se zabavit i mimo hlavní příběhovou linku.

Hra na rozdíl od předchozích dílů není až tak moc o hlavní příběhové linii. Většina herního času je o městě a jeho obyvatelích. Zúčastníte se například festivalu nebo LARPu. True Colors je velmi relaxační hra, kde si užíváte nejrůznější dialogy, prohlížíte si malebné městečko a nutno zmínit minihry. Hra si vymyslela vlastní arkádové hry (inspirované skutečnými) a je opravdu zábavné je vyzkoušet. Samozřejmě ne vše je skvělé, stolní fotbal se hrál otřesně, ale je to rozhodně výrazný nadprůměr oproti minihrám, které běžně známe.



Minihry jsou skvělé... tedy jen stolní fotbal by potřeboval doladit

Bohužel je to dvojsečná sekera. Hlavní příběh je předvídatelný a kvůli tomu nepříliš zajímavý. Hře chybí napětí, které od příběhových her potřebujeme, a zatímco při hraní prvního dílu jsem nervózně očekával konec, zde jsem vydržel jen díky odpočinkové atmosféře. Neříkám, že je příběh vyloženě špatný, jen vás tolik nepřekvapí a osobně jsem hlavní zápletky očekával.

Chtělo by to doladit

Po grafické stránce se hra příliš neposunula, po technické stránce mě potrápily mnohé, naštěstí menší bugy a pár nedokonalostí. Nutno upozornit, že jsem hru hrál na Xbox One a jiné platformy nemusí být tolik ovlivněny.



Hra exceluje hlavně příjemnou atmosférou, užíváním si skvělého maloměstského života

Osobně jsem viděl časté problikávající textury na stranách obrazovky a místo aury s emocemi byl v jednom případě jen červený čtverec. Horší bylo však nedomyšlení něčeho jako je například přiblížení. V jedné části hry musíte číst z komiksu a při hraní na Xboxu jsem musel blíž k televizi.

Celkově však Life is Strange: True Colors nezklame, ale ani neohromí. Hra přináší příjemný relaxační zážitek a ačkoli je příběh trochu předvídatelným klišé, rozhodně není hloupý a vaše volby mají smysl. Ve hře však není nic vyloženě nového a chybí ji to pravé napětí, ta touha dostat se až na konec hry a rozluštit tu záhadu.