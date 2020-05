Lilith si ve filmové adaptaci Borderlands možná střihne Cate Blanchett

O tom, že se chystá filmová adaptace populární šílenosti Borderlands jsme psali již několikrát. Nyní ven začínají prosakovat první konkrétnější informace a jednou z nich je i potenciální vedoucí role. Jak tvrdí Variety, postavu sirény Lilith by si mohla zahrát známá herečka Cate Blanchett.

Prozatím nejde o oficiální potvrzení, podle Gearboxu jde ale o solidní možnost, že Cate na roli kývne. Komiksové adaptace pro ni ostatně nejsou cizí, své charisma už propůjčila např. postavě Hely z filmu Thor Ragnarok. Výběr je tedy více než trefný.

We are incredibly excited about this news! Borderlands is shaping up to be an amazing movie!https://t.co/42VT8YUQkc pic.twitter.com/zJY7M7B5to