Listopadové Games with Gold vás vezmou do fantasy světů i za kostičkami

Je tu další měsíc a s ním i další nadílka her zdarma v programu Games with Gold pro předplatitele zlatého členství Xbox Live Gold. K mání budou tradičně čtyři hry a každá vás zavede do jiného světa.

Na Xboxu rozjedete hry pro PC. Nově to jde oklikou přes GeForce Now

Moving Out je simulátor stěhování, kde si budete hrát s fyzikálními zákony a starat se o to, aby vše dojelo v top kondici. Kingdom Two Crowns je pixelovaná fantasy arkáda, Rocket Knight je pak akční plošinovka v těch nejlepších tradicích oldschool Sega her. Nakonec LEGO Batman 2: DC Super Heroes vás vezme do kostičkovaného světa plného padouchů a superhrdinů DC univerza.