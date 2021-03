Little Nightmares 2 hlásí prodejní úspěch, prodalo se přes milion kopií

Před měsícem vyšlo pokračování oblíbené hororově laděné hopsačky Little Nightmares a prodeje hry rozhodně mohou vývojáře těšit. Celkem se totiž již prodal milion kopií, což v kombinaci s prvním dílem sérii dostává přes hranici pěti milionů.

Little Nightmares II: stejné klady, stejné zápory | Recenze

"Jsme opravdu pyšní na úspěch Little Nightmares a cítíme velkou vděčnost za to, jak si fanoušci oblíbili náš svět skrze hry, komiksy a pracují na tvoření nejrůznějších teorií ohledně Little Nightmares," řekl viceprezident marketingu Bandai Namco v Evropě Herve Hoerdt.

Druhý díl Little Nightmares vyšel v podstatě na všechny hlavní platformy. Dočkali se hráči na Nintendo Switch, PC, Playstationy i Xboxy minulé a nové generace. Pořídili jste už také Little Nightmares 2?