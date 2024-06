Little Nightmares III hlásí odklad. Kooperační pokračování logického hororu vyjde příští rok

Po prvních dvou dílech se s malými obyvateli světa Nowhere podíváme do dalších neprobádaných končin. Tentokrát jsou v hlavní roli rovnou dvě postavičky, díky čemuž si celou hru budeme moci projít v páru v kooperaci. Než se ale s Low a Alone budeme moci vydat na jejich strastiplnou cestu, musíme si ještě počkat. Vývojáři totiž oznámili, že odkládají plánované vydání na příští rok.

Důvodem je tradičně to, že chtějí vydat co nejkvalitnější hru, se kterou budou sami spokojeni. Aby toho dosáhli, potřebují na tvorbu více času. Třetí díl vzniká na rozdíl od těch předchozích pod taktovkou studia Supermassive Games, které můžete znát jako tvůrce Unil Dawn nebo antologie The Dark Pictures. Little Nightmares jsou pro ně tedy novým žánrem a určitě je pro ně výzvou, aby uspokojili fanoušky prvních dvou dílů.

Pozitivem alespoň zůstává, že na nové informace nebudeme muset čekat příliš dlouho. Little Nightmares III se v průběhu léta ukáže na některé z plánovaných prezentací, kde vedle dodatečných detailů určitě uvidíme také zbrusu nové záběry z hraní. Zatím ale není jasné, která z prezentací to bude.