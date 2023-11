Little Nightmares III přibližují hraní v kooperaci v dlouhé ukázce. Low a Alone utíkají z temného světa Nowhere

Po Six a Monovi se v pokračování série plošinovkových hororů opět chopíme nových postaviček. Tentokrát jsou v hlavních rolích přátelé Low a Alone, kteří se snaží uniknout z děsivého světa zvaného Nowhere. Na rozdíl od předchozích dílů se do hraní budeme moci pustit v online kooperaci a právě na tuto novinku se soustředí nová, téměř 20minutová ukázka z hraní.

Během ní uvidíte návštěvu úvodních stavení Necropolis a prvotní hádanky, které i tentokrát budou pro vyřešení potřebovat trochu logického uvažování. Jak už ukázal třeba Unravel 2, kooperace do tohoto stylu hratelnosti přináší další řadu možností, které jistě tvůrci Little Nightmares hodlají využít naplno. Zahlédnout můžete také Monster Baby, kterému se naši hrdinové musejí vyhýbat.

Pouštní oblast z ukázky má být jen jednou z mnoha lokací, které v průběhu hraní třetího dílu navštívíme, ale kam se příběh Low a Alone bude rozvíjet dál, zatím není jasné. Celkově jsou Little Nightmares III ještě z velké části zahalené tajemstvím a ani nevíme, kdy máme očekávat jejich premiéru. Je ale jasné, že vyjdou na PC, PS4, PS5, XO, XSX a Nintendo Switch.