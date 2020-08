Logitech G Pro X Lightspeed: krásný zvuk bez zbytečného balastu | Recenze

Co baví Kvalitní materiály

Výborný zvuk

Stylový design

Lightspeed technologie Co vadí Horší kvalita mikrofonu

Vysoká cena 8 /10 Hodnocení

Logitech dělá sluchátka už od nepaměti a vždy šlo o kvalitní výrobky, od levnějších až po ty dražší, které nikdy v ničem vyloženě neexcelovaly. S modelem G Pro X se rozhodl výrobce vydat do vod více profesionálních hráčů a esportu a nyní model přidává do vínku ještě špičkovou bezdrátovou technologii Lightspeed, aby uzavřel kruh a přinesl opravdu vše potřebné. Stačí to ale?

Jednoduchý elegán

Hned na první pohled je jasné, že si tu nikdo nehraje na módní výstřelky a další moderní vychytávky. Sluchátka G Pro X jsou už na omak neuvěřitelně kvalitní, mezi použitými materiály nechybí kov, hliník a kůže a díky robustní konstrukci působí velmi odolně a hodnotně. Design tohoto modelu je stvořen na míru pro ty, kdo nestojí o blikající RGB světýlka ani jiné šílenosti. Chtějí kvalitu, která nebude rušit ani na sebe poutat pozornost.



Design je velmi minimalistický, a přesto hodnotný.

Náušníky jsou tak vyrobeny z matného černého plastu a jsou napojeny na kovový náhlavní most, obepnutý velmi kvalitním koženým polstrováním, díky kterému sluchátka krásně sedí na hlavě. Chybí tu jakékoliv otáčivé spoje, takže někdo může mít problém s pohodlným sezením na uších, mě osobně ale povytažení bohatě stačilo a musím uznat, že jde o jedny z nejpohodlnějších sluchátek, co jsem poslední dobou používal. I když jsou krapet těžší než by se slušelo (370g je zkrátka znát), polštářky z paměťové pěny obepínají hlavu dokonale a nepustí dovnitř jediný hluk z venku, i při delších kláních tak vůbec netlačí. Pokud preferujete něco trochu více prodyšnějšího, v balení naleznete i pár látkových polštářků na výměnu těm koženým.

Hardwarové specifikace Provedení : Náhlavní

: Náhlavní Konstrukce mikrofonu : odepínací, redukce šumu

: odepínací, redukce šumu Typ připojení : USB-C, Bezdrátový (Lightspeed Wireless 2,4GHz)

: USB-C, Bezdrátový (Lightspeed Wireless 2,4GHz) Citlivost : 91,7 dB/mW

: 91,7 dB/mW Frekvence : 20 - 20000 Hz

: 20 - 20000 Hz Vybavení : USB adaptér

: USB adaptér Velikost měniče : 50 mm

: 50 mm Hmotnost : 370g

: 370g Cena: 5 490 Kč

Veškeré ovládací prvky jsou schované v levém náušníku, kde najdete zapínací tlačítko, USB-C konektor, regulátor hlasitosti a tlačítko pro ztlumení mikrofonu. Ten je mimo jiné odepínací a taktéž se nachází na levé straně. Aby sluchátka nebyla jen černá, po stranách náušníků najdete pěkně vytexturované hliníkové plošky s logem výrobce. Minimalistické a velmi vkusné. Celkově tak působí sluchátka velmi drahým a hodnotným dojmem, což rozhodně potěší nejednoho hráče.

Bezdrát, který nezklame

Nový model se může pochlubit populární bezdrátovou technologií Lightspeed, kterou používá výrobce např. i na svých myších a klávesnicích. Pracuje s frekvencí 2.4GHz a má se víceméně starat o to, aby bylo spojení sluchátek a vašeho PC co nejvíce srovnatelné s drátovým připojením díky minimální latenci a vypadávání signálu. Po vyzkoušení jiných zařízení s podobnou technologií musím uznat, že je výborná a za celou dobu používání jsem nezaznamenal jediný propad či blbnutí signálu, a to i když jsem byl se sluchátky na druhé straně bytu. Lightspeed zkrátka funguje perfektně a jde rozhodně o jeden z důvodů, proč si pořídit právě tato sluchátka.



Kvalita materiálů je cítit hned na první pohled.

Dalším důvodem je samotná kvalita zvuku. Ta sice nedosahuje audiofilních hodnot některých konkurentů, v této kategorii je ale opravdu těžkou váhou, která nabízí výborné podání zvuku v celém jeho rozsahu díky 50mm měničům Pro-G. Snad jen basy by mohly být o něco silnější a razantnější, s těmi si však lze trochu pohrát v softwaru G Hub, který nabízí spoustu možností nastavení, od jednotlivých profilů po ekvalizér či úpravu kvality mikrofonu. Pohrát si se zvukem tak můžete opravdu bohatě, což potěší hlavně hráče esportu a streamery.



Veškeré ovládací prvky se schovávají na levém sluchátku vedle mikrofonu.

Nezklamal ani prostorový 7.1 zvuk, který se řadí pravděpodobně mezi ty nejpřesnější, co jsem v herních sluchátkách zaznamenal a překonat jej dokázalo snad jen THX Spatial Audio v nedávno recenzovaném Razeru. Jinak je prostorový zvuk sytý a přesný, není problém zaslechnout vzdálenou střelbu a přesně určit směr, stejně jako dusot podrážek ve vaší budově. Už dlouhodobým etalonem pro test prostorového zvuku je v redakci hra Call of Duty Warzone a Logitech na bitevním poli sloužil spolehlivě. Potěší také velmi kvalitní rozdělení zvukových složek, od hlasů vašich spoluhráčů po výbuchy, které nejsou tak ohlušující, abyste nerozeznali další tišší zvuky. Celé spektrum je výborně vyvážené.

Slabším článkem je mikrofon, který pracuje důstojně, hned několik spoluhráčů ale přiznalo, že jsem nebyl slyšet tak krystalicky čistě a hlasitě, jako při používání např. nových sluchátek Stinger Wireless od výrobce HyperX. Jistě, v softwaru můžete nastavit celou řadu křivek i pro mikrofon včetně technologie Blue V!OICE, ale očividně rozdíl není natolik patrný, jak by se chtělo. Pokud si tedy na kvalitě mikrofonu a jeho práci vyloženě zakládáte, G Pro X asi nebude tou nejlepší volbou.

Sluchátka se nabíjí skrze dodávaný USB-C kabel, k počítači se pak připojí pomocí USB adaptéru

Nakonec zmiňme ještě samotný bezdrát. Na jedno nabití výrobce slibuje až 20 hodin čisté zábavy, my jsme se v redakci dostali na cca 17, což je stále velmi solidní výkon a kdybychom zvuk nešponovali na maximum, dost možná by se přidalo ještě pár hodin navíc. Sluchátka se nabíjí skrze dodávaný USB-C kabel, k počítači se pak připojí pomocí USB adaptéru. Ten je bohužel docela velký, což je překvapivé vzhledem k jiným adaptérům např. pro myš, který hned v sousedním portu vypadal jako prcek. Na druhou stranu ani u konkurence to není o nic lepší, takže tu není moc co srovnávat.