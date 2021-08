Logitech G335: s kabelem, ale levnější | Recenze

Co baví Nízká hmotnost

Vysoce flexibilní a zároveň pohodlná

Dostupná cenovka

Zvuk rozhodně neurazí Co vadí Nelze odepnout mikrofon

Kabely někdy svazují

Levný vzhled 7 /10 Hodnocení

Není to ani rok, co jsme přinesli recenzi bezdrátových herních sluchátek Lightspeed G733 společnosti Logitech. Tenhle netradiční kousek hardwaru nás tehdy mile překvapil zejména pro svojí lehkou konstrukci, kvalitní zvukovou reprodukci, a především netradiční vzhled, kterým se výrobce silně odlišil od konkurence.

Protentokrát se nám do redakce dostal model G335, který nabízí několik kompromisů, ale zároveň i nižší cenovku, která mohla být u bezdrátové verze pro některé neakceptovatelná.

Opět středem pozornosti

Model G335 po estetické stránce plně vychází z vyššího modelu a zapadá tak do koncepce této téměř anarchistické kolekce. Sluchátka totiž lze kombinovat se stejně odvážnou myší, například G305 Lightspeed nebo G102 Lightsync, které jsme rovněž recenzovali. V hlavní roli jsou tak pestré barvy, jednoduchost designu, nízká výsledná váha, ale také levně vyhlížející použité materiály.

Logitech Lightspeed G733: ultralehký anarchista | Recenze

Sluchátka tak na první pohled příliš neoslní. Použité plasty nevypadají příliš bytelně, divoké barevné kombinace také na důvěře příliš nepřidají. Je třeba ovšem zároveň dodat, že jde pouze o první pocit. Výsledný dojem je totiž, stejně jako u bezdrátového modelu, perfektní.



Tato sluchátka vzhledově rozhodně zaujmou

Výrobce opět vsadil na flexibilní hlavový most a textilní čelenku, která sice příliš parády neudělá, zaručuje ovšem velkou pružnost a zejména komfort při samotném používání. Čelenka je přichycena na vnitřní straně hlavového mostu a plně kopíruje jeho obvodové linie. Frajeřinu v podobě led osvícení na přední straně mušlí v tomto modelu nečekejte.

Flexibilita základem

Vzhledově se rozhodně nejedná o kandidáta na krasavce desetiletí, odměnou je ovšem maximální flexibilita, pohodlnost a zejména perfektní výsledná hmotnost, která se zastavila na hodnotě 240 gramů, což je rozhodně příjemný údaj. Příjemné jsou i ostatní rozměrové hodnoty, které výrobce stlačil ještě o něco níže.



Černá verze vypadá usedleji, ale celkem lacině

Ani delší hraní či samotný poslech tak nebude nikterak obtěžující a je třeba uznat, že G335 jsou v tomto ohledu vskutku kompaktním kouskem hardwaru, o kterém ani po několika hodinách nebudete příliš vědět. Sluchátka jsou maximálně poddajná a přizpůsobivá jakémukoli tvaru hlavy. Díky pružné konstrukci a minimální míře přizpůsobení je třeba ovšem počítat s trochu větším tlakem na opěrných místech (zejména náušníky) zejména u těch, kteří byli od boha obdaření větší hlavou.

Náušníky jsou vybaveny paměťovou pěnou, díky které mušle skvěle přilnou a nepustí dovnitř okolní hluk. V opačném směru už to nefunguje tak spolehlivě a je třeba počítat s tím, že vaši spolubydlící o vás zkrátka budou asi trochu vědět.

Jen se nezamotat

Stejně jako u bezdrátového modelu, i v případě G335 výrobce vsadil na ovládání hlasitosti zabudované do pravé mušle, kam je také přiveden propojovací kabel. Umístění zde našel rovněž pogumovaný sklápěcí mikrofon, který disponuje slušnou flexibilitou, i když se skoro vždy vrací do původní polohy.



Ocenit však musíme vysoký komfort

O jeho zlomení při nešikovném zacházení však mít obavy nemusíte. Je skoro gumový. Mikrofon disponuje certifikací Discord, což v praxi vlastně neznamená vůbec nic. Kvalita je průměrná, avšak na potřeby skupinového chatu naprosto dostačující. Televizní hlasatel z vás ale s touto technikou bude jen sotva. Kdo by si přál mikrofon odepnout a odložit, bude zklamán. Model G335 tuto vychytávku neumožňuje. Spokojit se tak musíte se sklopením.

Co se samotné konektivity týče, jedná se o klasická multifunkční sluchátka s 3,5 mm jackem. Sluchátka lze připojit téměř ke každému zařízení v domácnosti. Nejčastěji je ovšem pochopitelně využijete u PC či herních konzolí. Samozřejmostí je tedy kompatibilita s PS4, PS5, Xbox Series X/S či Nintendem Switch.

Při hraní nezklame

Kabel disponuje délkou 1,8 metru, což rozhodně není mnoho a jde víceméně o standardní délku. Pro hraní z gauče tak jistě doporučíme prodloužení kabelu, respektive poohlédnutí se po bezdrátové verzi. Vést kabely skrze obývací pokoj totiž není v dnešní době úplně pohodlná metoda. Řekněme, že jde o možnost, byť ne optimální. V balení je k dispozici též rozbočovač pro PC se samostatnými zdířkami pro mikrofon a sluchátka (ve tvaru Y).

Technické specifikace Provedení : Náhlavní

: Náhlavní Konstrukce mikrofonu : Pevný, sklápěcí

: Pevný, sklápěcí Typ připojení : 3,5 mm Jack

: 3,5 mm Jack Citlivost : 87,5 dB SPL/mW

: 87,5 dB SPL/mW Frekvence : 20 Hz–20 kHz

: 20 Hz–20 kHz Technologie : Prostorový zvuk 7.1

: Prostorový zvuk 7.1 Velikost měniče : 40 mm

: 40 mm Hmotnost : 240 g

: 240 g Cena: 1 790 Kč

Pokud nahlédneme do technické specifikace G335, zjistíme, že výrobce uvádí stejné papírové hodnoty jako v případě bezdrátových G773. Použit byl tak 40 mm měnič. Shodný je též udávaný frekvenční rozsah, a to 20 Hz – 20 kHz a citlivost 87,5 dB SPL/mW. I reálné pocity z poslechu jsou víceméně srovnatelné. Pro hráčské potřeby disponují sluchátka poměrně plným zvukem, a to v celém zvukovém spektru. Větších limitací si lze povšimnout při hudební reprodukci, která, celkem dle očekávání, není úplně oslňující.



Ovládání hlasitosti je umístěno na pravé mušli

Citlivé ucho jistě postřehne nejistotu ve středech, naopak pochválit musíme úderné a dynamické basy. I tak jsou ovšem G335 bezpečně použitelná i na poslech hudby, jen nečekejte Hi-Fi výsledky. Ekvalizér dokáže mnohé nedostatky zamaskovat. Pozor také na nastavení maximální hlasitosti. Při vyšších hodnotách totiž sluchátkům dochází dech a jednotlivé složky se začínají nepříjemně slévat do jednoho nepřehledného nepořádku. Jak jsme již naznačili, jde zejména o herní sluchátka a v tomto ohledu fungují nadstandardně.

Závěrem ještě dodejme, že headset je dostupný ve třech barevných variantách, a to černé, bílé a mátové. Po které sáhnete je jen na vás.