Logitech G903 Lightspeed: krůček od dokonalosti za pořádný balík | Recenze

Co baví Stylový design

Špičkový senzor

Bezdrátové nabíjení

Bohatá customizace Co vadí Vysoká cena

Dobíjecí podložka se dokupuje zvlášť 9 /10 Hodnocení

Bezdrátové myši se poslední dobou stávají nezaměnitelnou součástí herní domácnosti a jak technologie postupuje kupředu, drátové myši pomalu ale jistě začínají ustupovat do pozadí. Bezdrátové spojení se stává stabilním a jednoduše dostatečně kvalitním na to, aby se nadále muselo zdržovat kabelem. A jak víte z naší starší recenze, králem bezdrátových myší je doteď Razer Viper Ultimate, na který jsme pěli chválu v minulém roce.

Logitech ale také není na trhu herních myší nováček a v jeho portfoliu najdeme jedny z nejpopulárnějších myší vůbec. Jeho veterán jménem G903 Lightspeed nedávno dostal menší omlazení a my jsme potenciálního kandidáta na trůn bezdrátových myší nemohli vynechat.

Dravý styl pro obě ruce

Během této recenze se několikrát budeme vracet k myši od Razeru, a to jednoduše proto, že oba produkty bojují o podobné místo na trhu a jsou určeny stejnému okruhu hráčů. Hned zkraje ale musíme uznat, že v oblasti designu a vzhledu vede Logitech. Design je totiž opravdu dravý, futuristický a zatraceně zajímavý, aniž by byla myš přehlcena prvky a výstřelky.



Design je dravý, futuristický a má šmrnc

Největší zájem rozhodně vzbudí prohlubeň, která vzniká v místě napojení hlavních tlačítek myši a samotného těla. V něm jsou schovány tlačítka pro úpravu citlivosti a především stylová RGB světla, signalizující nabití baterie. Po stranách se obepínají dodatečná tlačítka a vše je završeno zaoblenou zadní stranou s logem nahoře. Tělo působí jako jakýsi futuristický kluzák a zkrátka vypadá mnohem lákavěji než Viper Ultimate, i když ten také nepostrádá futuristický nádech. Vzhled je samozřejmě značně subjektivní pojem.



Myš je tak akorát velká a nabízí bohaté možnosti customiazce

G903 je mimo jiné oboustranná myš, což znamená, že ji můžete stejně pohodlně uchopit jak pravou, tak levou rukou, což jsou plusové body navíc. Tomu dopomáhá výborně vymyšlená postranní tlačítka na magnetu, která jednoduše přicvaknete podle potřeby. Díky tomu můžete mít boční tlačítka na jedné straně, na obou a nebo vůbec. Počet programovatelných kláves se ale může navýšit až na 11, což je tak akorát. V balení naleznete také pěkný "kufřík" s USB adaptérem pro bezdrátové spojení s počítačem a dodatečným 10g závažím, pokud se vám zdá základních 110g moc málo.

Technické parametry Rozhraní : USB, Radio Frequency

: USB, Radio Frequency Délka kabelu : 1,8 metru

: 1,8 metru Snímač pohybu : Optický

: Optický Hmotnost : 110 gramu

: 110 gramu Senzory : Hero

: Hero Maximální citlivost snímače: 16 000 DPI, 400 IPS

16 000 DPI, 400 IPS Počet programovatelných tlačítek: 11

11 Cena: 3 690 Kč

Celkově tak má myš naprosto špičkový vzhled i konstrukci, která je obohacena o možnosti různorodé customizace a nelze ji téměř nic vytknout. Hlavní tlačítka mají výborný razantní stisk a jediný neduh jsou tak postranní tlačítka, jejichž stisk se liší a je trochu nejistý a gumový. Rozhodně bychom uvítali, aby všechna tlačítka měla jednotný stisk. Na druhou stranu kolečko je výborné, lze jej přepínat mezi pokrokovým a nepřerušovaným pohybem a působí velmi robustně. Navíc je klikatelné shora i ze stran.

Hardware téměř bez výhrad

Z hlediska technologií je G903 vybavena razantně. Senzor Hero má rozlišení 16 000 DPI s rychlostí 400 IPS a především svůj výkon nebrzdí žádným dalším balastem jako je filtrování, zrychlování nebo vyhlazování. Dostanete tedy do rukou čirou přesnost a rychlost senzoru, což pocítíte hlavně při akčních FPS střílečkách a online hrách, kde rozhoduje každá sekunda.



K počítači myš připojíte standardně skrze USB adaptér

Senzor je výborný, přesný a bezdrátové spojení nemá na odezvu absolutně žádný vliv. Na druhou stranu Viper Ultimate má stále o ždibec na vrch se svým rozlišením 20 000 DPI a rychlostí 650 IPS. Ano, pocítí to víceméně jen esportoví hráči a profíci, kteří na myších tráví celý svůj život, rozdíl tam ale stále je. Samozřejmě pokud jste obyčejní hráči, kteří nemají v prstech celou tabulku rychlostí, budete nadmíru spokojeni.

Senzor je výborný, přesný a bezdrátové spojení nemá na odezvu absolutně žádný vliv

G903 je navíc o ždibec těžší než Viper Ultimate a pro mnohé tak bud mnohem pohodlnější, s lepším poměrem mezi hmotností a rychlostí. Také mechanické spínače jsou precizní a mají šťavnatý klik. Viper pro změnu nabízí rychlejší, optické spínače.



RGB zóny jsou jen dvě, ukazatel baterie je ale zatraceně stylový

Celou myš si můžete nastavit od hlavy až k patě díky softwaru Razeru a tady musím výrobci složit poklonu. Program je totiž velmi jednoduchý, intuitivní a nevyžaduje žádnou registraci ani přihlašování, což je v dnešní době dar z nebes. Rychle si nastavíte jak všechna tlačítka, tak své vlastní RGB podsvícení, do myši se dá uložit až 5 profilů na jednotlivé hry.

Závěrem bych rád ještě zmínil samotné bezdrátové připojení. To je výborné, naprosto bezproblémové a provádí se bezdrátovým USB adaptérem, který najdete ve výše zmíněném "kufříku". Trochu zamrzí, že nelze adaptér schovat přímo do těla myši, jak to lze provést u mnoha konkurentů, čímž většinou zamezíte případnou ztrátu na cestách. Další nepříjemností je fakt, že zatímco Viper Ultimate má parádní dokovací stanici pro opravdu zcela bezdrátové nabíjení už v základním balení, Logitech v základu nabízí pouze klasické nabíjení přes kabel. Pokud chcete ten nejlepší zážitek, musíte si ještě dokoupit speciální nabíjení podložku, která vás vyjde na dalších více jak 2000 Kč. A to už je pěkně velký balík s přihlédnutím ke konkurenci.