Logitech G915: tenká bezdrátová hranice mezi hraním a prací | Recenze

Co baví Krásný design

Dlouhá výdrž baterie

Nízký zdvih

Duální připojení Co vadí Vysoká cena

Hlasité klávesy 8 /10 Hodnocení

Logitech má za sebou dlouhou řadu špičkových klávesnic, které se soustředí většinou na pracovní nasazení s kvalitními spínači a tenkým designem. Je mezi nimi i několik skvělých bezdrátových klávesnic, které především v herní branži drasticky chybí.

Cooler Master má svou řadu a Logitech postupně vylepšuje svou vlastní herní odnož. Po modelu G815 dorazila moderní verze G915 s tenkým hliníkovým tělem a kvalitním duálním připojením. A pořádně nafouklou cenovkou. Jak si vede v herním shonu?

Tenká kráska

Hned na první pohled musí G915 budit obdiv. Krásně tenké hliníkové tělo s matným vzhledem a extra nízký profil kláves zkrátka v herním průmyslu není standardem a na stole vedle herní myši vypadá navýsost dobře. Kromě tenkého těla i zdvihu kláves má klávesnice dost ostré rohy, takže musíte dávat pozor při manipulaci. Každopádně nechybí ani vysouvací nožičky. Klávesnice navíc nikde zbytečně nevyčuhuje a v horní části nabízí jen dodatečné ovládací prvky.



Klávesnice je krásně tenká a úzká, vejde se na většinu stolů.

Mluvíme tu především o dvojici samostatných ovládacích panelů. Jsou tu čtyři tlačítka s označením "M", které nastavují jednotlivé profily RGB podsvícení. A pak jsou tu čtyři tlačítka se specifickými ikonkami, které zodpovídají za samostatné funkce. Mezi ně patří například přepnutí režimu připojení mezi Bluetooth a Lightspeed přijímačem, změna intenzity podsvícení či přepnutí klávesnice do herního režimu, který hráči uvítají obzvlášť. V pravém horním rohu už pak naleznete multimediální ovladač a velmi populární kolébku pro úpravu hlasitosti. Nic moc herního, ale potěší.

Jakmile si pohrajete se softwarem, z klávesnice se rázem stane dobře promazaný stroj, který funguje přesně tak, jak chcete vy

Zapomínat nesmíme ani na celou sadu tlačítek rodiny "G", které lze naprogramovat skrze HUB Logitechu. Bez něj je totiž možnost nastavení a úpravy klávesnice k obrazu svému velmi limitovaná. Jakmile si ale pohrajete v softwaru, z klávesnice se rázem stane dobře promazaný stroj, který funguje přesně tak, jak chcete vy. Patří do toho i bohatá možnost customizace podsvícení, ať už různými druhy problikávání, duhy, barevných vln nebo více specifického osvětlení, jako např. reakci kláves na hudební ekvalizér. Vyhraje se zkrátka každý.

Nízký zdvih, špičková kvalita

G915 nabízí nízkoprofilové mechanické spínače řady "GL" od čínského výrobce Kalih, které jsou precizní a velmi přesné. Na nízký zdvih a rychlejší odskok jsem si okamžitě zvykl a především psaní textů je na klávesnice parádní záležitostí. Klávesy mají až o 25% nižší profil a jsou tedy o 25% rychlejší při odskoku. Pokud si tak zvyknete na trochu rychlejší reakce, zjistíte, že toho můžete využít i ve hrách.



Dodatečných nastavitelných kláves je spousta, klávesnice zvládne opravdu cokoliv.

V opravdu rychlých hrách, jako jsou online střílečky Call of Duty Warzone nebo arkádové závody, je rychlejší odskok kláves opravdu znát a při troše cviku může ta setina vteřiny navíc znamenat výhru. Nejde tu tedy jen o rychlejší psaní, G915 vám umožní rychlejší reakce a interakce víceméně ve všem, co děláte. Ve srovnání s jinými herními klávesnicemi, které jsme testovali (Steelseries Apex Pro, Hyperx Alloy Origins, Razer Huntsman Elite) je změna v rychlosti cítit okamžitě. Daní za to je, že je třeba si zvykat.

Technické parametry Rozhraní : USB, Bluetooth, Lightspeed Wireless

: USB, Bluetooth, Lightspeed Wireless Typ spínače: mechanické GL Linear

mechanické GL Linear Barva podsvícení : RGB

: RGB Rollover : N-key

: N-key Hmotnost : 1025 gramů

: 1025 gramů Opěrka : Ne

: Ne Speciální vybavení : multimediální klávesy, duální připojení

: multimediální klávesy, duální připojení Cena: 4949 Kč

Překvapivým nedostatkem byla také relativně vysoká hlučnost. Klávesy při odskoku opravdu hlasitě cvakají, což může být při hraní samotnému uživateli víceméně jedno, jeho okolí to ale moc neocení. Osobně mám rád krásně klikající klávesy, hlasitost ale překonala i jiné herní mechanické klávesy, což mi k nízkému profilu moc nesedělo. Ale to už je spíše můj osobní pocit, než reálný nedostatek. Podstatné je, že spínače G915 jsou rychlé, svižné a kvalitní.

Připojení na všechny strany

Už samotný fakt, že je G915 bezdrátová klávesnice dokáže vykouzlit úsměv na rtech mnoha uživatelům počítačů, Logitech se ale vynasnažil přidat do vínku i několik es navíc. Především musím vyzdvihnout výdrž baterie, která je výborná a na jedno nabití a průměrné každodenní využití by neměla problém ustát více jak týden. Po několika dnech používání mi baterie klesla na cca 75%, takže toto číslo nebude daleko od pravdy. Výrobce udává, že bez zapnutého podsvícení by měla klávesnice při chytrém režimu na jedno nabití vydržet až téměř půl roku, což je rozhodně úctyhodné.



Rolovací ovladač pro regulaci hlasitosti je skvělým prvkem, který ušetří čas.

Bezdrátové připojení klávesnice bylo precizní a nikdy jsem nenarazil na situace, že by blblo spojení nebo bych cítil opožděné reakce či odezvu i při těch nejakčnějších pasážích. S kolegy aktivně ujíždíme na Call of Duty Warzone a preciznost klávesnice i myši je tak pro mě zcela zásadní. G915 nikdy nezklamala i po několikahodinových kláních.

Další skvělou vychytávkou je schopnost duálního připojení. Klávesnici totiž můžete připojit skrze Lightspeed přijímač i rozhraní Bluetooth ke dvěma různými zařízením, a poté mezi nimi v mžiku přepínat skrze horní tlačítko. To je výborný nápad především pro někoho, kdo potřebuje ukočírovat dvě činnosti najednou na dvou samostatných počítačích či zařízeních a i když nejde o životně důležitou funkci, je to skvělý bonus pro všechny případy.

Klávesnici můžete připojit skrze Lightspeed přijímač i rozhraní Bluetooth ke dvěma různými zařízením

Posledním, i když značně relativním nedostatkem je cena. Ta je opravdu vysoká a dosahuje značky 5 tisíc Kč. Pokud se však podíváme na podobně špičkovou konkurenci herních klávesnic jako Steelseries Apex Pro nebo Razer Huntsman, které často tuto cenovku ještě přeskakují, nepřijde nám to zas až tak přehnané. Ano, G915 není čistě herní klávesnice, ale nemá problém s měřit s těmi nejlepšími. A solidně drží krok.